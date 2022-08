Depuis mercredi dernier, Energie du Mali S.A a un nouveau Directeur général. Il s’appelle Koureissi Konaré. Qui est l’homme ?

Dans un monde où la technologie domine, l’informatique n’a plus de secret pour Koureissi Konaré, ingénieur en Informatique au parcours dense dans les différents secteurs des métiers des NTIC. EDM ne lui est pas inconnu puisqu’il y a été chef du département conception et évolution des systèmes d’information. Il a été l’un des principaux concepteurs des services en ligne, dont les moyens de paiements, la mise à disposition et l’achat électronique de crédit.

Konaré a également été l’architecte principal de la coordination du Plan Stratégique, de la coordination et l’animation de la mise en œuvre du portefeuille de projets et chantiers associés.

De Koureissi Konaré, on peut dire que l’informatique mène à tout. Et pour cause, le parcours universitaire et professionnel du nouveau Directeur général, l’a conduit à forger, grâce au caractère transversal des métiers de l’informatique, une expérience professionnelle dans les divers domaines du management des affaires et des entreprises.

Depuis son Master 2 en Sociologie, de l’Université du Mali, le nouveau Directeur général de EDM-SA a exécuté un parcours universitaire sans faille. En France, il a obtenu un Master 1, avec comme spécialité Document Numérique en Réseau Ingénierie de l’Internet -DNR2II à Université de Caen Normandie. Ce parcours brillant lui a permis d’être admis au concours d’entrée à l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Caen (ENSICAEN) sanctionné par un Master Spécialité Monétique et Sécurité Informatique (Bac+6).

De Consultant Monétique et Chef de projet chez Rhapsodies Conseil, Koureissi Konaré dispose aussi d’une solide expérience dans les banques et les métiers des finances inhérents. À travers la conception et la mise en œuvre de plusieurs projets liés à la monétique et aux moyens de paiement. Koureissi Konaré a servi comme Consultant monétique et sécurité de la plateforme de gestion des automates et cartes bancaires au Crédit Agricole, une des plus importantes banques de France. Une expérience privilégiée consacrée à la consolidation des divers portefeuilles ainsi que la sécurité des systèmes d’information, épine dorsale de la confiance et de la solidité des opérations financières et économiques.

Le nouveau Directeur Général de EDM-SA dispose d’une certification en bonne et due forme de Chef de Projet, qui selon les connaisseurs « il est rare dans le cadre du management des projets de trouver une personne avec un certificat dans le domaine. » assurent les connaisseurs. Son expertise a été d’une importance capitale, lorsqu’il s’est agi, dans la coordination du Plan Stratégique, de piloter « les états d’avancement, ainsi que les informations sur les contraintes et difficultés des chantiers/projets », retenus pour la mise en œuvre du Plan.

Oumou Fofana

