N° 21/003/SMI/PASEM/EDM-SA/ATD/bat/2021

Sélection de Consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale

SERVICE DE CONSULTANTS CHARGES DE L’AUDIT TECHNIQUE ANNUEL (AGENT VERIFICATEUR INDEPENDANT-AVI)

Financement : IDA

Numéro du crédit : IDA 6457-ML

Numéro du don : IDA D496-ML

Numéro d’identification du projet : P166796

Numéro de référence (selon le Plan de Passation des Marchés): ligne CS-REF-16-Services de consultants

Le Gouvernement de la République du Mali a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le Développement d’un montant équivalant à US$ 150 millions pour financer le Projet d’Amélioration du Secteur de l’Electricité au Mali (PASEM), et il a l’intention d’utiliser les fonds pour régler les paiements prévus au titre du Service de consultant pour un Agent Vérificateur Indépendant (AVI) chargé de vérifier la réalisation effective des indicateurs associés à chaque activité de la composante 3 pour le compte du Projet PASEM /ENERGIE DU MALI SA.

Les décaissements de la composante 3 du PASEM, Amélioration de la gouvernance d’EDM-SA et appui à la mise en œuvre du plan de restructuration d’EDM pour un montant de 30 millions USD, sont subordonnés à la réalisation des indicateurs liés aux décaissements (ILDs).

La composante 3 financera des actions clés définies dans le plan de restructuration d’EDM, à savoir :

Le plan d’amélioration de la gestion d’EDM-SA ;

L’amélioration du système de livraison et de stockage de combustible.

La composante Amélioration de la gouvernance d’EDM-SA et appui à la mise en œuvre du plan de restructuration d’EDM complète partiellement la réalisation des actions préalables entreprises en matière d’énergie dans le cadre du DPF proposé (P166796). La composante financera des actions clés définies dans le plan de restructuration d’EDM-SA, à savoir le plan d’amélioration de la gestion d’EDM et l’amélioration du système de livraison et de stockage de combustible.

Les activités spécifiques comprennent :

L’extension du programme actuel de protection des recettes ciblant les 6 000 grands consommateurs d’EDM, qui représentent 40 % des recettes totales ;

La mise à jour de la base de données clients et le développement d’un Système d’information géographique (SIG) afin d’améliorer la géolocalisation des clients d’EDM ;

L’amélioration de la fiabilité et de la capacité du système de gestion de la clientèle et de facturation, y compris la plateforme de gestion des compteurs prépayés ;

L’audit des compteurs afin de garantir une mesure adéquate des pertes techniques et commerciales ;

L’installation d’un système d’information de gestion afin de faciliter la prise de décision commerciale ;

La préparation du plan à moindre coût, de la stratégie ER et de la mise à jour du plan à moindre coût au cours des dernières années du projet ;

L’audit du système de livraison de combustible et la mise en place des actions de suivi recommandées ;

L’augmentation de la capacité de stockage de combustible d’EDM par la construction d’une nouvelle installation de stockage de combustible.

Les indicateurs liés au décaissement (ILD) sont proposés pour aligner les résultats et réformes du projet avec ses dépenses. Les ILDs sont appliqués aux activités de la Composante 3. La validation et la vérification de la réalisation des ILDs seront effectuées par l’Agent de Vérification Indépendant (AVI). Les protocoles de mesure, vérification et validation des ILD sont présentés ci-dessous.

L’objectif de la mission sera de contrôler et certifier l’effectivité d’exécution des ILDs conformément aux protocoles de vérification décrits dans le Project Appraisal Document.

Le PASEM invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des expériences pertinentes pour l’exécution des Services.

Le Consultant doit être un bureau d’études (firmes de consultants) et prouver, documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience techniques ci-après :

Avoir une expérience générale d’au moins dix (10) ans en tant que cabinet/bureau d’études, firmes;

Avoir deux expériences spécifiques de conduite de mission d’audit technique dans le domaine de la production, le transport ou la distribution de l’énergie ;

Avoir une expérience spécifique de conduite de mission d’audit technique sur l’approvisionnement, le stockage ou la surveillance de combustible ;

Avoir une expérience spécifique de conduite d’au moins une mission d’audit sur les systèmes d’informations.

Ces expériences doivent être attestées, soit par une attestation de bonne exécution, soit par un procès-verbal de réception accompagnée des copies des pages de garde et de signature du contrat correspondant émanant d’organisme public, para public ou international.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.14 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés applicable aux Emprunteurs dans le cadre de financement de projets d’investissement, en date de juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et Août 2018 (le Règlement de Passation des Marchés), relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur les qualifications du consultant (SQC) telle que décrite dans le nouveau Règlement de Passation des Marchés. Les Consultants donneront des renseignements sur leur expérience et leur qualification en rapport avec la mission.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes de 8 heures à 16 heures du lundi au jeudi et de 08 heures à 12 h 30 le vendredi.

Les termes de références seront mis à la disposition des consultants à leur demande.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, par courrier et par courrier électronique (en fichier non modifiable) au plus tard le vendredi 05 Mars à 16h 00mn locales.

Adresse :

PROJET D’AMELIORATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU MALI (PASEM)

Siège Unité de Gestion du PASEM/EDM-SA

Badalabougou Rue 23 Porte SN, BPE : 69 Bamako MALI

Tél (223) 66 74 69 60 / 66 74 68 74 / 66 78 30 48

E-mail : [email protected] et [email protected]

Les réponses à la manifestation d’intérêt envoyées par courrier électronique doivent nous parvenir sous une forme non modifiable. Pour les documents protégés par un mot de passe, le code d’accès doit être envoyé seulement à l’adresse email de la Coordinatrice du PASEM : [email protected] à la date et à l’heure d’ouverture des offres indiquées dans le présent SMI. Les dossiers, de taille supérieure à 6 Mo, pourront être envoyés par un service de téléchargement libre sur internet.

Bamako le

La Coordinatrice

Alimata Traoré DIABATE

