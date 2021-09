Ministère de l’Énergie: 4 nouveaux groupes électrogènes réceptionnés pour la centrale thermique de Sirakoro

Pour booster les capacités de production en matière d’ électricité, le ministre des Mines, de L’Énergie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, a réceptionné courant semaine dernière quatre nouveaux groupes électrogènes qui seront installés dans le site de la centrale thermique de Sirakoro, situé dans la périphérie de Bamako. Avec ces nouveaux matériels, ce ministère pose des jalons afin de révolutionner le secteur de l’énergétique au Mali. Les engins électrogènes mis à la disposition de la société Énergie du Mali (EDM) ont une capacité de production de 100KVA qui permettra d’alimenter la centrale thermique de Sirakoro pour en faire l’une des plus importantes en matière de fourniture d’électricité.

Les 4 groupes électrogènes transités par le port d’Abidjan pour la destination pour Bamako est une réponse, selon le ministère des mines, de l’énergie et de l’eau, à la demande forte de l’électricité par les consommateurs. Car, dit-il, cet investissement, à court terme va combler le besoin d’électricité dans la période chaude, notamment de février à juin, où la baisse du niveau d’eau dans le fleuve réduit les capacités de productions d’électricité de l’EDM S.A.

En outre, les quatre groupes électrogènes vont réduire les sources de délestage, dues principalement à des pannes sèches des groupes électrogènes. Lesquelles, selon le département de l’énergie, ne sont pas suffisamment alimentés en combustibles, et la vétusté des postes de transit dont certains ont pris feu, ces derniers temps…

Pour rappel, la Société d’Énergie du Mali (EDM) a aujourd’hui une dette d’exploitation de 180 milliards F CFA. S’y ajoute à la vétusté du réseau, à l’absence d’investissements et à une demande qui augmente de 10 % chaque année.

Siaka DIAMOUTENE/maliweb.net

Commentaires via Facebook :