Industrie : Le Président Assimi GOITA a reçu l’ancien footballeur international Seydou Keita

Le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu en audience, ce mardi 07 mai 2024, Seydou KEÏTA, ancien footballeur international et entrepreneur visionnaire, en prélude de la finalisation de son complexe industriel à Sanankoroba, dans le Cercle de Kati. Cette rencontre, qui s’est tenue en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, marque un jalon important dans le parcours de M. KEÏTA et pour le développement économique du Mali.

Seydou KEÏTA, qui a entamé ce projet ambitieux en 2021, a transformé son rêve en réalité, illustrant parfaitement la transition réussie d’une carrière sportive à celle d’entrepreneur engagé. Le complexe industriel, résultat d’années d’efforts et d’investissements considérables, est désormais prêt à démarrer ses opérations, promettant de devenir un moteur de croissance pour la région et pour le Mali tout entier.

Au cours de cette audience, Seydou KEÏTA a exprimé sa gratitude envers les autorités maliennes pour leur soutien constant durant les phases de développement du projet. Il a également mis en avant l’impact significatif du complexe sur la communauté locale, en offrant des opportunités d’emploi et en contribuant au développement économique du pays.

Le Président GOÏTA a chaleureusement félicité M. KEÏTA pour son initiative et son dévouement à la nation. Soulignant l’importance de soutenir les entrepreneurs locaux, le Président de la Transition a réitéré l’engagement du Gouvernement à créer un environnement propice à l’investissement et à la croissance économique durable.

Le complexe industriel Seydou KEÏTA englobe trois unités de production principales : une unité de production d’huile végétale alimentaire, de tourteau et d’aliment pour bétail ; une unité de fabrication de bidons plastiques et de savons ; ainsi qu’une unité dédiée à la production de beurre de karité. Ces installations modernes sont conçues pour répondre aux standards internationaux et visent à renforcer l’autosuffisance du Mali dans ces secteurs clés.

La mise en service de ce complexe industriel est imminente, et Seydou KEÏTA a assuré que les portes s’ouvriraient très prochainement. Cette inauguration est attendue avec impatience, tant par les futurs employés que par les communautés locales, qui verront là une source significative de développement et d’amélioration de leurs conditions de vie.

Par Présidence de la République du Mali

