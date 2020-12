« Il y a une proposition qui est sur la table, qui est de dire, essayons de voir s’il est possible de construire un véhicule (financier NDLR) supranational qui soit abondé par des grandes banques et des grandes institutions multilatérales internationales, et auprès duquel chaque Etat viendra refinancer tout ou partie de sa dette à des taux et des maturités intéressantes en fait. »

Blocage des États-Unis

Le FMI réfléchit aussi à une autre hypothèse pouvant permettre aux pays africains d’accéder à d’immenses liquidités. Il s’agirait de lancer une émission extraordinaire de DTS, les fameux droits de tirage spéciaux, cet instrument financier créé par le Fonds monétaire international. Les DTS sont en fait des créances que les Etats peuvent convertir en monnaie : 500 milliards de dollars en DTS pourraient suffire à l’Afrique.

Reste à convaincre tout le monde à commencer par les États-Unis comme l’explique Benoît Chervalier, spécialiste de la dette et enseignant à SciencePo Paris. « C’est un débat qui, jusqu’à présent, a fait l’objet d’un blocage de l’administration américaine, c’est-à-dire de l’administration Trump. Donc le point d’interrogation que l’on a sur 2021, c’est de savoir quelle va être l’attitude de l’administration démocrate, par rapport à cette augmentation des DTS. Puisque si les États-Unis levaient leur veto sur cette augmentation, elle aurait lieu, ce qui permettrait de dégager un certain nombre de ressources supplémentaires au bénéfice des économies africaines.

Ces solutions actuellement en débat seront sur la table en mai prochain, date à laquelle se tiendra à Paris une grande conférence internationale sur la dette africaine et le financement des plans de relance pour le continent.

SOURCE: https://www.rfi.fr/fr/afrique