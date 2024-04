À Washington, la moisson a été bonne pour Alousséni SANOU. A la tête d’une forte délégation, le ministre de l’Economie et des Finances a participé, du 15 au 20 avril dernier, aux Réunions du Printemps 2024 du FMI et de la Banque mondiale.

60 millions de dollars (soit 36,9 milliards FCFA). C’est le montant que la Banque mondiale va « immédiatement » mettre à disposition du Mali. Une somme, selon le ministère de l’Économie et des Finances, qui va « améliorer la fourniture d’énergie ». L’argent permettra à Energie du Mali SA de faire face aux achats de carburants ou d’énergie à partir des pays de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Dans son communiqué à l’issue de la visite, le ministère de l’Economie informe que la Banque mondiale veut également accompagner le Mali dans le cadre d’autres « projets sur la réalisation d’infrastructures photovoltaïques pour charger le mix énergétique ». Le ministre Sanou a profité de la main tendue de la Banque mondiale pour « relancer la question du financement partiel de la route Sévaré-GAO (RN-16) ». Des discussions ont aussi porté sur d’autres secteurs d’activités notamment l’agriculture et le secteur privé.

FMI aussi…

Aux Etats-Unis, le ministre et sa délégation ont échangé avec le Directeur-adjoint du FMI et le Directeur Afrique. Les échanges ont porté sur l’octroi d’une Facilité de Crédit rapide (FCR) à notre pays et la réalisation d’une Consultation au titre de l’Article 4 des statuts du FMI. Le crédit demandé (entre 90 à 100 millions de dollars) va « permettre à l’Etat du Mali de faire face aux dépenses nécessaires pour le retour de l’Etat dans le Centre et dans le Nord pour la reconstruction des écoles, des centres de santé, les kits alimentaires et d’urgence pour les familles de retour » a expliqué le ministre Alousséni SANOU.

Selon le ministère, une mission de travail du FMI séjourne à Bamako du 22 au 26 avril pour approfondir les discussions. La présidente de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Mali (APBEF), SIDIBE Aïssata Koné, faisait partie de la délégation du Mali à Washington.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

