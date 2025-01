Dans le domaine du secteur minier au Mali et ailleurs en Afrique, Corica Mining Services s’impose comme un acteur de la sous-traitance de premier plan. Grâce à une gestion stratégique et à une vision claire, l’entreprise, dirigée par Abdoulaye Diallo, connaît un développement remarquable. Corica Mining Services se distingue par son professionnalisme et son engagement à fournir des services de qualité à ses clients.

CORICA Mining Services est un acteur de premier plan dans la fourniture de services miniers et de construction civile en Afrique et exploite diverses unités d’affaires. La société offre une gamme de services qui répondent aux exigences des plus grands acteurs du secteur minier.

Spécialisée dans la sous-traitance, CORICA Mining Services propose une gamme de services allant de l’ouverture de carrière, à l’excavation, à la gestion des ressources en passant par la formation jusqu’à l’exploitation et le transport de minerais.

Créée en 2002, Corica Mining Services a su se positionner comme un leader dans l’accompagnement des entreprises minières. Présente au Mali (mine d’or de Siama, mine de lithium de Goulamina…), au Burkina Faso, au Sénégal, en Guinée Conakry, en Côte d’Ivoire, etc., l’entreprise, qui emploie 2000 personnes, est aujourd’hui en passe de devenir un leader des solutions minières et civiles, qui livre des projets réussis pour ses clients et crée une valeur durable pour les parties prenantes.

Une vision durable et responsable

Sous la direction de son PDG, Abdoulaye Diallo, Corica Mining Services a su allier innovation et savoir-faire traditionnel. L’homme, qui possède une solide expérience dans le secteur, a su imposer une approche rigoureuse et axée sur l’efficacité, tout en respectant les normes environnementales et sociales strictes. Son leadership et sa vision ont permis à l’entreprise de se faire une place de choix parmi les grandes entreprises du secteur.

Dans le domaine environnemental, Corica Mining Services s’engage activement à promouvoir une approche durable et responsable à travers une politique environnementale claire et bien définie. En faisant un point d’honneur, l’entreprise met en œuvre des initiatives visant à réduire son empreinte écologique en veillant à ce que le potentiel de préjudice environnemental de ses activités soit minimisé et géré de manière responsable.

Consciente de sa responsabilité sociale, l’entreprise Corica Minnig Services veille à ce que ses activités bénéficient aux communautés locales en leur offrant des équipements et en leur fournissant des biens et services.

