Loulo -Gounkoto dépasse ses prévisions et projets de remplacement des réserves exploitées. Le complexe minier Loulo- Gounkoto de Barrick Gold Corporation a produit au cours de l’année 2020, 680,215 onces d’or, dépassant ses prévisions de l’année malgré la COVID19 et d’autres défis. Ces informations ont été données par le Président directeur exécutif de Barrick Gold Corporation, Mark Bristow le 6 février 2021 au complexe minier Loulo –Gounkoto lors de sa traditionnelle rencontre périodique avec la presse locale en marge de la tenue du conseil d’administration.

– maliweb.net – Selon le président et directeur général de Barrick, Mark Bristow, les réserves d’or du complexe sont désormais plus importantes qu’il y a 15 ans et ce grâce au succès de l’exploration continue. Le complexe minier Loulo- Gounkoto de Barrick Gold Corporation a produit au cours de l’année 2020, 680,215 onces d’or, dépassant ses prévisions de l’année.

Par ailleurs le président de Barrick-Gold Corporation, annonce l’amélioration de ses performances en matière de sécurité avec une réduction du taux de fréquence des accidents illustré par une année entière sans accident de travail dans ses mines souterraines. Toujours en matière de sécurité, le complexe conserve ses certifications ISO 45001 et ISO 14001 en matière de santé, de sécurité et environnementale.

En termes de performance technologique, Monsieur Bristow se réjouit des avancées que ses mines : « Les opérations souterraines ont atteint un niveau d’autonomisation de classe mondiale, proche de celui de la mine de Kibali. Les deux mines souterraines existantes, Yaléa et Gara, seront bientôt augmentées par une troisième lorsque la mine souterraine de Gounkoto livrera ses premières tonnes de minerai prévues pour le deuxième trimestre de cette année » dira-t-il.

Et en matière d’apport, en plus de soutenir et encourager le développement d’entreprises locales et sa RSE, le communiqué de presse de Barrick mis à disposition de la presse indique : « Loulo et Gounkoto ont déclaré et payé des dividendes cumulés de l’ordre de 240 millions de dollars. Au cours des 24 dernières années, Barrick et son historique société Randgold Ressources ont contribué à l’économie malienne à hauteur de 77 milliards sous forme d’impôts, de redevances, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux. Sa contribution annuelle représente entre 5 et 10% du PIB du pays. »

Pour sa part, le ministre des Mines, Lamine Seydou Traoré qui se trouvait le même jour à Loulo dans le cadre d’une ‘visite d’échange sur l’avenir du secteur minier’, déclare : « Nous repartons satisfaits de cette visite, nous pensons que le secteur se portera mieux. Nous saluons et félicitons l’accompagnement du Groupe Barrick ».

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :