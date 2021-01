Le 27 janvier 2021, le Conseil National du Patronat Malien, a servi de cadre au lancement de l’Evaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) du secteur des mines du Mali. Sous la houlette du ministère des Mines, l’atelier a réuni les acteurs impliqués dans la gestion des mines en vue de l’amélioration des pratiques environnementales et sociales dans le secteur des mines au Mali.

Réalisée par le Bureau d’étude français SOFRECO, l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) du secteur minier du Mali, va permettre d’analyser de façon systématique les risques environnementaux et sociaux associés à n’importe quel type de projet minier (recherche, exploitation etc.). Elle est commandée par le département en charge des Mines sur financement du Projet de Gouvernance du Secteur des Mines pour davantage prendre en charge la dimension environnementale et sociale dans les projets miniers.

Selon le Dr Baba Faradji N’Diaye, spécialiste en sauvegarde environnement et sociale, l’EESS est un projet dédié aux mines pour une bonne promotion de l’activité minière au Mali. Et l’étude va porter sur les aspects exploration et exploitation, organisation sectorielle, investissement, aménagement, technique économique, gestion des revenus. Aussi la présente rencontre est l’occasion pour les participants provenant des services techniques du département des mines , des sociétés minières et de la société civile, de se concerter et formuler de bonnes recommandations pour l’ amélioration des pratiques environnementales et sociales dans le secteur minier malien.

Le secteur des mines est un gros contributeur de l’économie nationale, et les autorités travaillent à son essor avec la mise en valeur du sous-sol pour un développement durable, a fait savoir le Conseiller technique en charge des Mines, Lassana Guindo du ministère des Mines. Avant d’ajouter que la prise en charge de la question environnementale dans l’activité minière est une question transversale et d’une extrême importance.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

