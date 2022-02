Profitant de l’anonymat du téléphone, des individus mal intentionnés appellent et intimident certains élus, notamment des maires et des fonctionnaires, généralement des services financiers, au nom d’une prétendue convocation du Pôle économique et financier pour leur soutirer de l’argent. Ce qui a suscité une mise en garde du doyen des juges d’instruction du tribunal de la Commune III, dont relève le Pôle économique et financier de Bamako.

Dans ce communiqué, le ministre dit avoir constaté depuis un certain temps que des magistrats s’adonnent à des sorties médiatiques sur les réseaux et dans la presse, se caractérisant par des déclarations ou des propos qui jurent avec les principes d’éthique et de déontologie auxquels ils sont astreints.

A cet effet, le Garde des Sceaux a rappelé qu’en application de ces principes, les magistrats doivent s’abstenir d’adopter des comportements susceptibles d’entacher » le crédit du corps ou de porter atteinte à la délicatesse de leur mission « .

Ajoutant que les manquements aux règles de déontologie telles qu’elles résultent de la Loi N°02-054 du 16 décembre 2002, modifiée, portant statut de la Magistrature, ne sauraient continuer à être tolérés, » le département prendra toutes les dispositions nécessaires, à travers l’Inspection des services judiciaires et de la Direction nationale de l’Administration de la Justice, afin que les contrevenants aux pertinentes dispositions édictées par le statut de la Magistrature répondent de leurs actes « , pouvait-on lire dans ce communiqué.

Par ailleurs, le ministre Mamoudou Kassogué rappelle que » le respect dû au corps est une obligation à la charge de chaque magistrat « . Appelant au sens élevé de responsabilité de chacun pour un changement qualificatif de comportements dans l’intérêt du corps de la magistrature.

Oumar BARRY

Commentaires via Facebook :