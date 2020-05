Interpellé, hier jeudi 14 mai, par son personnel en sit-in, le Pr Ilo Bella Diall, directeur de l’hôpital du Point G a révélé les difficultés que traversent les hôpitaux en ce moment, surtout l’hôpital du Point G qu’il dirige.

Maliweb.net – Manque de matériels de travail, retard dans le payement des primes de garde et l’occupation anarchique des blocs de réanimation. Le personnel soignant de l’hôpital point G en a gros sur le cœur. Les agents ont révélé comment le service de réanimation de leur hôpital est saturé par les seuls malades de covid-19. Selon les manifestants, la réquisition du service de réanimation a occasionné des décès d’autres patients non covid-19. Ainsi, un malade de la néphrologie serait mort par manque de soin de réanimation.

Une accusation rejetée en bloc par le directeur de l’hôpital du Point G. Selon le Pr Ilo Bella Diall, qui a fait irruption sur le lieu du sit-in, le malade en question avait fait le tour de tous les hôpitaux avant son admission à Point G. «Dès qu’un malade présente les symptômes de la Covid-19, il est évité par les hôpitaux», décrie le directeur affirmant que le patient est arrivé trop tard dans son hôpital. «Je mets au défi quiconque de prouver la mort d’un patient dans le service de réanimation», lance Pr Ilo Bella Diall.

La principale raison de la colère du personnel est le non-paiement des primes de garde. Payées par trimestre, elles n’auraient pas été versées depuis le mois de mars. Un retard inacceptable pour le personnel soignant. Selon le Directeur, le non-paiement des primes est dû à des difficultés financières que rencontre son hôpital et non à une mauvaise volonté. «Quand on s’attend à des recettes de 58 millions, on n’a que 10 millions FCFA», s’est plaint Pr Ilo Bella Diall, devant les manifestants.

Depuis que l’hôpital du Point G a été déclaré «Centre-Covid», explique le directeur, les patients ne viennent plus, le personnel aussi ne vient plus au travail. «Aujourd’hui, Point G ne fait plus que 500 000 FCFA, pour un hôpital qui faisait quasiment 2 millions FCFA par jour», indique le Pr Ilo Bella Diall. «Les primes seront payées», s’est engagé le directeur, avant d’inviter son personnel à travailler pour le retour de l’argent dans les caisses.

Mamadou TOGOLA / maliweb.net

