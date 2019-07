Le centre international de conférence de Bamako abrite durant cette semaine la première édition du salon de l’entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Une initiative du ministre chargé de le Promotion de l’investissement pour booster le secteur de l’entrepreneuriat au Mali.

-Maliweb.net- « Renforcer un Cadre Institutionnel pour améliorer la réflexion sur le climat des affaires et les problématiques des PME, accompagnement direct aux futurs entrepreneurs avec des services fournis lors du Salon et renforcer les capacités avec des formations dispensées gratuitement aux porteurs de projets ou aux futurs entrepreneurs ». Tels sont les principaux axes du salon de l’entrepreneuriat et PME 2019.

Lors de l’ouverture du salon, hier, à Bamako, le Ministre de la Promotion de l’Investissement Privé, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Entreprenariat National, Safia Boly a indiqué qu’il s’agira ‘’d’explorer les voies et moyens, susceptibles d’apporter des solutions innovantes pouvant contribuer à la relance économique et à accélérer la transformation économique en cours dans notre pays’’.

Cinq jours durant, un dialogue riche et permanent entre les jeunes entrepreneurs et les animateurs des dispositifs d’appui Conseils à l’entreprenariat sera instauré. Pour Mme Safia Boly, l’objectif est de sauter tous les verrous qui, selon elle, constituent des entraves au développement et à la promotion de la culture entrepreneuriale. Il s’agit des barrières à l’éclosion de l’entrepreneuriat Jeune et Féminin, l’accès aux financements demeure qui demeure un véritable obstacle pour les jeunes entrepreneurs. « Les financements sont offerts à des taux d’intérêt inappropriés résultant des conditions macroéconomiques qui nécessitent la poursuite des efforts de stabilisation pour infléchir davantage le niveau de l’inflation », a déploré le ministre Boly.

Dans ce sillage, le président du Patronat du Mali, Mamadou Sinsy Coulibaly dira que l’état de la corruption et de la justice entravent l’épanouissement du secteur des PME. Le patron des entrepreneurs du Mali a sollicité une revue du système de financement des PME pour booster le secteur et la digitalisation de l’administration publique comme réponse à la lourdeur administrative. Pour le président de la Chambre de commerce et de l’industrie, Youssouf Bathily, le développement du Mali réside dans le financement des PME qui constituent, selon lui, 90% des entreprises et le plus grand pourvoyeur d’emplois du pays. « Les PME en Asie et en Amérique latine sont à l’origine de l’ascension de la classe moyenne », a ajouté le Président du CCIM, qui propose la création d’une banque islamique, en plus des banques actuelles, pour le financement des PME.

La cérémonie inaugurale a été marquée par la projection vidéo où les témoignages de réussite des entrepreneurs Nigérians et Maliens ont tenu en haleine l’amphithéâtre 100 places du CICB. Toute chose qui a inspiré le Chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a émis le vœu de voir des entreprises à la dimension continentale, voire mondiale au Mali. A l’en croire, la volonté politique est là pour booster les PME. Le Président de la République d’annoncer que l’accent sera mis sur la formation politique, intellectuelle et financière des jeunes.

Pour la relance du secteur, le gouvernement malien travaille à plusieurs réformes, notamment l’élaboration d’une charte nationale des PME sous forme de Loi, le programme de labellisation des PME, la mise en œuvre du Programme d’Appui au Développement des PME et l’opérationnalisation de la Direction nationale des PME.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

