La semaine des marques a pris fin le samedi 19 mars 2022 par la remise des prix aux sociétés qui se sont distinguées par la qualité de leurs marques sur le marché, avec comme objectif de mettre à l’honneur les marques maliennes durant une semaine, de leur donner une meilleur visibilité et de sensibiliser les opérateurs économiques sur l’importance de la marque dans leurs stratégies commerciales. C’était à l’hôtel Salam, sous la houlette du ministre de l’industrie et du commerce, Mahmoud Ould Mohamed, représentant le premier ministre, et accompagné par certains ministres, en présence de la Directrice du Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) et du Directeur générale de l’Agence spirit.

Diago, meilleure marque préférée du public ; Ikalook, meilleure marque féminine ; Thé Achoura, meilleure marque à l’international ; Fofy, meilleure marque de produit ; Institut des Sciences Politiques Relations Internationales et Communications (ISPRIC), meilleure marque de service ; et Diakité Robotique, meilleure marque du jeune entrepreneur, sont les structures qui se sont distinguées lors de cette première édition de la semaine des marques qui est une manifestation organisée par le Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) pour promouvoir l’utilisation stratégique de la propriété industrielle par les entreprises maliennes. Elle met en compétition les marques créées, protégées et exploitées au Mali. La compétition est ouverte à toutes les entreprises établies au Mali. La première édition avait pour thème : « Une marque compétitive: un outil de conquête de marchés ». Lors de la clôture, le ministre de l’industrie et du commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a félicité les récipiendaires et leur a témoigné sa satisfaction et a fait savoir que les distinctions qu’ils viennent d’avoir honorent tout le Mali dans son ensemble et le secteur privé malien qui se distingue aujourd’hui par son dynamisme et sa résilience malgré le contexte économique et géopolitique difficile. Le ministre a informé que dès le mois de mai prochain, son département mettra en place un accompagnement technique de la CEMAPI à travers un audit de la propriété industrielle des lauréats de la compétition qui vise à identifier le potentiel en propriété industrielle au sein des entreprises primées afin de leur proposer des stratégies de protection et de gestion optimale des actifs de propriété industrielle. Il a profité pour lancer un appel à l’endroit des opérateurs économiques du Mali afin qu’ils intègrent la protection de leur marque comme un élément clé de leur politique de management.

Moussa Samba Diallo

