20è assemblée générale de l’ARTAO : Le Mali à la tête de l’institution de régulation

Mardi dernier, s’est tenue la 20e Assemblée générale des régulateurs de télécommunications de l’Afrique de l’Ouest (Artao). Cette cérémonie qui a regroupé l’ensemble des acteurs de la Tic de l’Afrique de l’Ouest a permis au Mali de prendre de l’institution.

Après la Guinée Conakry qui a abrité la 19e Assemblée générale de l’Artao l’année dernière, cette année c’est le tour de Bamako d’abriter la 20e Assemblée générale des régulateurs de télécommunications de l’Afrique de l’Ouest (Artao) sous le leadership de l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l’information et de la Communication et des postes (AMRTP).

Cette Assemblée générale de l’Artao qui se tient tous les ans, permet aux acteurs des Tic de l’Afrique de l’Ouest de jeter un regard rétrospectif sur toutes les actions entreprises mais aussi les efforts consentis par les organes de l’Artao sur une année donnée.

L’étape de Bamako qui a duré deux jours est révélatrice car elle a été l’occasion, pour les Etats membres de cette grande institution de régulation des Tic, de renouveler le bureau du comité exécutif et de donner de nouvelle orientation à travers l’adoption du budget et plan stratégique.

Durant les concertations à Bamako, les participants ont mis à jour les points d’action de la 19e session générale et la mise en œuvre d’itinérance régionale et la passation de de la présidence tournante au Mali par la Guinée-Conakry.

Dans son discours le président de l’AMRPT, Saïdou Pona Sankaré, a noté que grâce à l’Artao, les recettes téléphoniques, qui représentaient plus 90 % des recettes dans les années 2015 ont considérablement baissé ainsi que le coût du prix de la Data Internet.

“Du trafic téléphonique, la croissance du trafic Data, l’évolution relative des prix de la minute et du méga octet (Mo) ont permis la baisse des coûts réseaux vers des réseaux tout IP et cela pour le bonheur de nos populations et les Etats de la Cédéao. Une minute WhatsApp coûte de 10 à 100 fois moins chère qu’une minute téléphonique et que le Mo n’a pas cessé de baisser depuis des années”, a souligné le président AMRTP.

Le secrétaire général du ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alkaïdi Amar Touré, qui a représenté le ministre n’a pas manqué d’inviter les régulateurs à tout mettre en œuvre pour plus de service de qualité pour le bonheur des populations.

Rappelons que l’Artao a été lancée officiellement en novembre 2002 à Bamako pour harmoniser le cadre politique et réglementaire des télécommunications en Afrique de l’Ouest.

Ousmane Mahamane

Fatty Maïga

(stagiaire)

Commentaires via Facebook :