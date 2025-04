Identification des cartes SIM : Le délai prolongé jusqu’au 15 mai

By

A l’expiration de cette nouvelle date butoir, les cartes SIM mises en mode «réception» cesseront de fonctionner

Dans l’objectif de garantir des services de télécommunications de qualité et sécurisés pour les consommateurs, l’AMRTP a lancé, depuis le 15 décembre 2024, une opération d’identification des cartes SIM pour tous les consommateurs. L’opération concerne tous les abonnés, qu’il s’agisse de téléphonie mobile, fixe ou de services Internet. Chaque abonné doit être identifié par son opérateur ou Fournisseur d’accès internet (FAI) à travers le Numéro d’identification nationale (Nina).

Suite à l’engouement autour de cette initiative, le délai initial d’enregistrement avait été prolongé jusqu’au mardi dernier 15 avril. Depuis avant hier (15 avril), date d’échéance, plusieurs cartes SIM ont été désactivées.

Cette situation a suscité des réactions chez nombre de nos concitoyens. «À partir d’aujourd’hui, si mon problème n’est pas réglé, je ne ferai plus partie des clients d’Orange Mali. Ils ont coupé ma ligne, alors que je me suis déplacée dans une agence pour identifier ma puce. Je ne comprends plus rien», proteste Aminata Traoré au milieu d’une foule devant l’Agence d’Orange Mali, sise à Hamdallaye ACI.

Plusieurs agences des opérateurs de téléphonie (Orange, Moov, Malitel et Telecel) avaient été prises d’assaut, hier matin, par des abonnés mécontents. Dans les sièges principaux à l’ACI 2000, ces personnes en retard par rapport à la date butoir du 15 avril se bousculaient. «Depuis hier soir, je n’arrive à joindre personne. Pourtant, j’avais des unités de communications. C’est plus tard que mon fils m’a informé que ma carte Sim a été désactivée. Donc, je suis venue le faire et je vois que nous sommes assez nombreux», nous a confié une vieille dame.

L’ingénieur en télécommunications et membre du conseil en charge des télécoms à l’AMRTP, Issoufi Kouma Maïga, rassure que pour le cas des personnes ayant été identifiées, les opérateurs ont la solution et ont déployé des équipes à cet effet. «Mais pour ceux ne l’ayant pas fait, nous avons placé les cartes SIM en mode “réception”, c’est-à-dire que l’on peut t’appeler, mais tu ne peux pas appeler. C’est une alerte. Nous prions chacun de le faire avant le 15 mai, sinon la carte ne fonctionnera plus», prévient-il.

Et au secrétaire exécutif par intérim de l’AMRTP, Seydou Diarra, d’insister : «À partir de ce délai, aucune nouvelle carte SIM non identifiée ne sera acceptée. Lors de l’achat des puces téléphoniques, les opérateurs se chargeront des formalités. Nous allons veiller à cela.»

Aminata DJIBO

