Orange Money : Baisse des tarifs d’opération pour le bonheur des clients

La société Orange Mali est déterminée à prendre en compte les préoccupations de ses fidèles clients. A travers son service Orange Money, elle vient d’effectuer encore une baisse sur le prix des tarifs dudit service pour le bonheur des clients. L’annonce de cette bonne nouvelle a été faite, le vendredi 3 septembre 2021, à Sheraton Collection de Bamako, lors d’une conférence de presse tenue par les responsables d’Orange Mobile Mali. Il s’agit de Mme Aicha Touré, Directrice Générale Finances Mobile Mali, Ibrahim Konté, responsable communication et animation commerciale d’Orange Finances Mobile, Mahamadou Touré, responsable de Marketing et innovation et d’Alioune Sambou Soumaré, responsable de distribution et pilotage de la performance.

Nous avons décidé d’organiser cette conférence à travers vous, hommes et femmes de médias, dit Mme Aicha Touré, pour partager la bonne nouvelle de la baisse de tarifs d’Orange Money pour ses utilisateurs.

En effet, indique Mme Aicha Touré, cette baisse de septembre 2021 est la troisième faite par Orange Money après juillet 2020 et mars 2021. «Cette baisse s’inscrit dans une dynamique amorcée depuis 2020 par Orange Money, soucieuse de faciliter les tarifs des opérations d’Orange Money. Nous voulons favoriser l’accès à nos services», a fait savoir la première responsable d’Orange Mobile Mali.

Hadama B. Fofana

