Téléphonie : Bientôt un 4e opérateur au Mali

L’Internet est devenu une ressource indispensable pour le développement en Afrique. Au Mali, l’Etat discute avec les opérateurs télécoms pour une baisse des coûts. Il n’exclut pas des mesures fortes s’ils refusent d’entendre raison.

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique du Mali, Hamadoun Touré a déclaré, dimanche 9 mai, que le gouvernement envisagera l’entrée sur le marché national d’un quatrième opérateur mobile si les prix des services télécoms demeurent peu abordables. Selon maliweb.net, il s’est exprimé ainsi lors de la conférence de presse qu’il a présidée dans le cadre du lancement de la semaine du numérique qui se tiendra du 17 au 24 mai.

Hamadoun Touré a indiqué que des discussions ont été entretenues avec les fournisseurs de services télécoms pour une chute du coût de l’accès à Internet. Il a ajouté que le ministère dont il a la charge s’efforce de convaincre les opérateurs que la baisse des coûts n’engendrera pas une diminution de leurs bénéfices, mais bien au contraire suscitera leur augmentation avec l’accroissement du nombre d’utilisateurs attirés.

La demande pour une connectivité de qualité abordable a pris de l’ampleur au Mali comme dans plusieurs pays d’Afrique. La baisse des coûts que désire le ministre des Communications et de l’Economie numérique résulte de la volonté du gouvernement de donner à un plus grand nombre de Maliens l’accès aux opportunités qu’offre Internet. Dans son rapport « Worldwide Mobile Data Pricing 2021 : The Cost of 1GB of Mobile Data in 230 Countries », Cable.co.uk place le Mali dans la tranche des pays d’Afrique où le coût moyen du gigabit est encore assez cher. Soit 3,28 $.

Avec une data plus abordable, Hamadoun Touré est certain que le gouvernement pourra concrétiser son ambition de faire entrer le Mali dans le top 10 des pays les plus numérisés du continent. Un meilleur accès à Internet contribuera au développement économique, notamment en soutenant le développement de l’industrie de l’innovation, la création d’emploi, etc.

Agence Ecofin

