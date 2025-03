15ieme session ordinaire de l’assemblée consulaire du conseil malien des chargeurs

Le samedi 15 mars 2025 s’est tenue au Centre International des Conférences de Bamako, CICB, la 15ième session ordinaire de l’Assemblée Consulaire du Conseil Malien des Chargeurs, sous la haute présidence de Mme la ministre des transports et des infrastructures. Cette 15ième session qui se penchera sur le rapport d’activités de l’année écoulée et surtout de la mise en œuvre des recommandations de la précédente session, s’est tenue dans un contexte difficile marquée par une crise mondiale. Elle a néanmoins relevé le défi de la mobilisation en enregistrant la participation des membres consulaires venus de toutes les régions du Mali et du District de Bamako et même des délégations des pays amis et des partenaires. Quels ont été les temps forts de la cérémonie d’ouverture ?

La cérémonie d’ouverture de la 15ième session ordinaire de l’Assemblée Consulaire du Conseil Malien des chargeurs a été marquée par trois grandes interventions, d’abord l’intervention de Mme le Maire du 3ième Arrondissement du District de Bamako, ensuite celle du Président du Conseil Malien des Chargeurs Bakissima Sylla et enfin le discours d’ouverture de Mme la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko.

S’agissant de Mme le Maire du troisième Arrondissement du District de Bamako, après avoir souhaité la cordiale bienvenue aux délégués et aux invités à cette Assemblée ordinaire, n’a pas manqué de souligner le rôle combien de fois important du Conseil Malien des Chargeurs dans l’approvisionnement du pays en biens de consommation, de services et utilisables. Elle a exhorté les responsables du Conseil Malien des Chargeurs à plus d’engagement et de résilience afin que le Mali Koura tant attendu puisse être une réalité.

Quant au Président du Conseil Malien des Chargeurs, Bakissima Sylla, il s’est exprimé en langue nationale Bamanakan pour donner plus de vivacité à son message et plus d’explications afin que tous les délégués puissent comprendre. Après avoir souhaité la cordiale bienvenue aux délégués venus de tous les coins du Mali, aux invités dont le gouverneur du District, le premier vice-président de la Commission en charge des transports au CNT, ainsi que les délégations venues des pays voisins, il a rendu grâce à Dieu pour l’occasion qu’il lui a offerte. Dans son speech il a fait le bilan d’une année d’activités et évoquer les difficultés auxquelles les commerçants maliens en général et sa structure en particulier sont confrontés. Il a sollicité les plus hautes autorités du pays à travers Mme la ministre de tutelle afin que le secteur puisse véritablement connaitre un essor au grand bonheur du peuple malien. Le Président du CMC s’est encore une fois de plus engagé à servir le pays avec dévouement et abnégation afin que notre continentalité ne puisse pas être un handicap. Il a insisté sur le grand accompagnement des autorités pour rendre le secteur rayonnant. Pour lui avec l’accompagnement et la grande partition que l’Etat jouera, les défis si immenses soient-ils, seront relevés.

Mme la Ministre a dans son discours fait un bref rappel historique de la volonté qui a sous tendu à la création de cet organe, qu’est le Conseil Malien des Chargeurs, CMC . Elle n’a de cesse rappeler le rôle et l’utilité du CMC qui se bat pour l’approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, des biens et services. Elle dit être engagée pour rendre le secteur très attrayant. Elle a rendu hommage aux agents économiques tant sur terre que sur mer qui ravitaillent le pays en produits de consommation et d’équipements. Mme Dembélé Madina Sissoko a, dans son discours, mis également l’accent sur l’obligation de rendre compte aux mandats et au pays de l’utilisation faite des fonds alloués à la structure, car selon elle, il y va de la transparence et a demandé aux agents du CMC d’accomplir leurs missions de service public avec brio et engagement. Elle n’a pas manqué de rappeler aux membres des différentes chambres consulaires de s’acquitter de leurs devoirs en payant régulièrement leurs cotisations. Tout en réitérant la volonté du gouvernement à ne ménager aucun effort pour accompagner le CMC afin qu’il atteigne ses objectifs, Mme la ministre a rappelé également les mesures qui sont prises par le gouvernement pour préserver les infrastructures routières. Elles comprennent entre autres l’interdiction des gros porteurs hors normes et hors gabarit sur les routes. Elle a enfin demandé de faire l’état de miss en œuvre des recommandations de la précédente Assemblée ordinaire soit la 14ième. C’est sur des notes d’espoir qu’elle a déclaré ouverts les travaux de la 15ième session ordinaire de l’Assemblée Consulaire du Conseil Malien des Chargeurs, sous des notes mélodieuses de l’Ensemble instrumental du Mali.

Youssouf Sissoko

