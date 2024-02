Le ministre-secrétaire général de la présidence, Dr. Alfousseyni Diawara, a présidé le vendredi 2 février 2024, la cérémonie d’inauguration du nouvel hangar pour l’avion présidentiel.

L’événement a enregistré la présence du ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, du coordonnateur du Groupe aérien de la présidence, du PDG des Aéroports du Mali, du directeur administratif et financier de la présidence, ainsi que des chefs de service de la présidence de la République.

Les infrastructures inaugurées témoignent de la vision du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, de doter l’Aéroport international-Président Modibo Kéita en équipements et infrastructures de dernière génération. Les travaux, entièrement financés sur le budget national, ont été réalisés avec une précision technique et un souci du détail remarquables.

Le hangar, d’une superficie de 2295 m2, est à deux versants et a été conçu pour accueillir l’avion présidentiel avec une hauteur de 19 mètres. Les annexes comprennent des magasins, des bureaux climatisés, une salle de réunion et des installations sanitaires, assurant un environnement complet pour les opérations présidentielles.

Le projet, réalisé en six mois seulement, a été rendu possible grâce à la collaboration fructueuse des services techniques des Aéroports du Mali, du Groupe aérien de la présidence et de la direction administrative et financière de la présidence, jouant un rôle clé dans la réalisation et le succès de l’initiative.

Le ministre-secrétaire général de la présidence, Dr. Alfousseyni Diawara, s’est réjoui de la réalisation du hangar, qui répond aux normes internationales, par l’entreprise EA BTP, dirigée par un Malien, avec une équipe entièrement composée de professionnels maliens. Il a également exprimé sa satisfaction envers le Groupe aérien et la direction administrative et financière de la présidence pour la mobilisation rapide des ressources financières. “C’est une fierté que nous ressentons à l’idée de savoir que l’avion présidentiel est entièrement piloté par des Maliens ainsi que le personnel complémentaire de bord (PCB), toutes Maliennes”, a salué Dr. Diawara.

