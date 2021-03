Débat en ligne : Les Taxis –Moto sont en plein essor à Bamako

L’Association Femmes et TIC a reçu sur son plateau le mardi 23 mars 2021, trois invités pour débattre du phénomène croissant des taxis-moto dans la capitale. Nouveau moyen de transport apprécié de plus en plus par les populations dont la professionnalisation urge pour éviter bon nombre de désagréments.

Introduit il y a trois par la société Télimani, les taxis motos ont la côte chez les usagers des routes de la capitale. Pour cause on les préfère de plus en plus aux autres transports en commun classiques (taxis jaunes et sotramas). Les usagers estiment que les moto-taxis sont moins chers et plus rapides.

« Je pense que c’est une bonne initiative, comparativement aux taxis, les taxis-motos sont moins chers et rapides » témoigne une cliente qui déclare n’utiliser que ces engins à deux roues depuis 3 mois pour se rendre à son lieu de travail.

S’ils sont nombreux ceux qui partagent son avis, pourtant force est de reconnaître l’anarchie caractérisant le secteur faute de textes réglementaires existants sur ce genre de transport dans notre pays. Et face à l’engouement des populations à vouloir emprunter ces moto-taxis, beaucoup de jeunes ont spontanément transformé leurs motos en taxis occasionnels. Et en cas d’accidents ces derniers répondent difficilement à leur responsabilité.

Aussi, la Problématique des transports en commun notamment les taxis motos constitue une urgence à régler pour préserver les citoyens. Selon la directrice de Moto Télima Sa, Hawa Traoré, leur entreprise avait au préalable effectué toutes les démarches administratives avant de se lancer. Par ailleurs, elle soutient que les employés de sa société ont été formés et agissent en tout professionnalisme. Le Commandant-Major Makoro de la CCR, pour sa part se réserve d’imputer aux taxis motos la grande côte des accidents de la route, bien qu’il reconnaît leur grande présence dans la circulation. Aussi il se joint aux autres invités pour souhaiter une règlementation rapide pour la gestion de ces taxis à deux roues. Une règlementation qui sera la bienvenue pour les chauffeurs de taxi dont le représentant sur le plateau n’ a cessé de crier à une concurrence déloyale à leur endroit par ces taxis moto.

Rappelons que l’émission organisée par l’association Femmes et TIC s’inscrit dans le cadre du projet citoyen « Action à impact rapide sur la lutte contre la corruption » avec le financement de Oxfam.

Stephane Samou Traoré a été la gagnante de la tablette mis en jeu lors de cette émission.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

