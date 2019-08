Pour faciliter la mobilité urbaine en rendant le trafic plus fluide dans la capitale, le ministère des Transports en synergie avec la mairie du district annonce de nouvelles mesures. Dénommée Circulations alternée, le nouveau dispositif régente la circulation sur les grands axes à des heures déterminées. Le Ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine, Ibrahima Abdoul Ly et son cabinet étaient face à la presse ce 17 août 2019 pour donner plus d’ informations sur la mesure.

– Maliweb.net -A partir du lundi 19 août 2019, la circulation à Bamako devrait observer un certain changement avec la circulation alternée, une mesure du ministère des Transports et de la Mobilité Urbaine qui en accord avec la Mairie du District de Bamako, lance cette nouvelle mesure pour plus de fluidité. Aussi à compter de la semaine prochaine, du lundi au vendredi, de 7h à 9h et de 16h à 19h sur certaines artères principales de la capitale un nouvel dispositif serait activé.

L’objectif de ladite circulation alternée instruite par le ministère des transports vise à rendre la circulation plus fluide dans le district de Bamako à des heures de pointe selon le conférencier Ousmane Maïga Conseiller technique au département des Transports. Il s’agit d’une mesure à court terme en attendant la mise en place de système plus performant selon ses dires.

Les axes et les heures concernés par la mesure se présentent ainsi : s’agissant du district de Bamako, sur l’Avenue de l’OUA, de 7h à 9h il est mis en place un dispositif de sens unique sur le tronçon allant du Carrefour Amandine au Pont des Martyrs ; la mise en sens unique de 7h à 9h de la bretelle du tronçon Colibris –Carrefour Amandine est annoncée.

De 16h à 19 h , le dispositif prévoit un sens unique sur le tronçon du Pont des Martyrs au Carrefour EOSY ; de l’ Avenue de l’OUA à la bretelle du Tronçon Carrefour Palais de la Culture –virage Colibris, il est maintenu le sens unique de 16h à 19h.

Concernant l’ Avenue de la CEDEAO : de 7h à 9 h il y a un sens interdit sur le Carrefour du jardin « des mariés » à la Pharmacie du 2ème Pont ; toujours sur la même avenue, de 7h à 9h il aura désormais la fermeture de l’ accès à l’ avenue CEDEAO à partir de la voie passant devant le Centre de Santé de Référence de la commune V, et de 16h à 19h l’ actuel dispositif sera maintenu.

L’Avenue Cheick Zayed quant à elle se pratique ainsi : mise en sens unique de 7h à 9h du tronçon allant du Monument « Eléphant » au Monument « Hippopotame » ; mise en sens unique de 16h à 19h du tronçon allant du Monument « Hippopotame » au Monument « Eléphant ».

Sur l’Avenue Martin Luther King, le dispositif met en sens unique de 7h à 9h le tronçon allant du Carrefour du Marché de Torokorobougou à l’Echangeur du « Quartier Mali » au Carrefour du Marché deTorokorobougou.

Sur la route de Koulikoro, sur l’ Avenue Al Qoods, il est prévu la mise en sens unique du tronçon allant du Carrefour Route 3ème Pont-Route de koulikoro au Carrefour du Grand hôtel ; et la mise en sens unique de 16h à 19h du tronçon allant du Carrefour Hôpital Gabriel Touré au Carrefour SODOUF.

En marge de la tenue de la conférence de presse de ce samedi 17 août, le ministre a procédé à la remise de panneaux de signalisation à la Compagnie de la Circulation routière.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

