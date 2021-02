Suite à une requête du Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR) auprès du ministre des Transports et des Infrastructures, Makan Fily Dabo, le paiement par passage de la redevance péage a été reporté au 1er mars 2021.

– maliweb.net – Prévue pour ce mercredi 17 février, l’application de l’arrêté interministériel n°08-1390/MF-MET-MATCL-MSIPC du 14 mai 2008, instituant en République du Mali, le paiement par passage de la redevance péage, a été reportée au 1er mars 2021. Cela à la suite d’une requête du Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR) auprès du ministre des Transports et des Infrastructures, Makan Fily Dabo.

Au cours d’une rencontre qui s’est tenue le lundi 15 février au département des Transports entre le ministre Makan Fily Dabo, le président du CMTR les syndicats des transporteurs, il a été convenu d’accorder des réductions aux Sotramas vu le nombre de rotation des ceux-ci.

A titre de rappel, l’article 3 de l’arrêté interministériel, le concessionnaire va percevoir un droit obligatoire sur chaque passage de véhicule à quatre roues ou plus. Le paiement par passage de la redevance péage est une pratique en cours dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Seul le Mali était en marge de cette tendance. Désormais, le paiement par passage de la redevance péage oblige le Mali où l’Etat, sous le diktat des nombreuses urgences, n’a plus les moyens de faire face seul aux coûts élevés de l’entretien routier.

Au Mali, nul ne peut contester le bien-fondé de la demande sociale en matière d’infrastructures et d’équipements. C’est d’ailleurs ce constat qui a amené les autorités maliennes à prendre depuis près de 13 ans l’arrêté interministériel n°08-1390/MF-MET-MATCL-MSIPC, instituant en République du Mali, le paiement par passage de la redevance péage.

Cette décision est du reste conforme à une directive de l’Uemoa, qui voit au péage et au pesage deux mécanismes susceptibles de rallonger la durée de vie des routes dans ses huit pays membres (Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Niger, Sénégal, Mali et Togo).

Déjà, en février 2020, face au manque de ressources financières pour faire face au coût de plus en plus élevé de l’entretien routier, le gouvernement avait autorisé son application intégrale à travers une communication écrite prise en conseil des ministres du 19 février 2020.

Après quatre reports, le gouvernement s’engage à mettre en application la décision. Ces différents reports démontrent une fois de plus la détermination des autorités de la Transition à apaiser le climat social, à privilégier le dialogue fécond et à poursuivre la campagne de communication et de sensibilisation.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :