L’histoire a démontré que pendant les grands jours de danger les peuples s’unissent pour y faire face. Tel doit être le cas du Mali. Ce grand peuple héritier des grands empires, de l’empire du Ghana appelé Ouagadou à l’empire Songhoi. On peut le dire sans risque de ce contredire, le Mali est l’héritier des grands empires autrement dit tous ces pays de la région Afrique de l’ouest sont sortis des entrailles du Mali, ancien Soudan français. Ce prestige a forgé le Mali. Si nous devons nous servir du passé pour construire l’avenir, il faut une union sacrée, Babemba Traore et Samory Toure ont compris cela même si, c’est un peu tardivement. A la veille de la chute de la capitale du Kenedougou le Ier mai 1898, Babemba Traore, le Fama de Sikasso a demandé à ses derniers fidèles d’aller se joindre à l’almamy Samory Toure pour poursuivre la lutte. On ne saurait parlé de lutte sans parler de Ahmadou Tall qui a lutté contre le colonisateur français jusqu’ ‘à sa mort héroïque à Sokoto. Rappelons que c’est suite à une union sacrée que les Touaregs Tenguérifs ont exterminé dans la nuit du 14 au 15 janvier 1894 la colonne commandée par le lieutenant –colonel Eugene Bonnier à Takoubao. L’amenokal des touaregs Oulliminden Firhoun Ag Alannessate est entré en dissidence contre l’armée française en 1902 et est mort les armes à la main. D’autres raisons aussi qui doivent pousser les Maliens a laissé de côté les petites querelles de chapelle autour d’un soi-disant bilan. La révolte des Bobos du Bani-Volta qui a été relatée par Nazi Boni dans le roman ‘’crépuscule’’ des temps anciens. Du cercle de Ouagadougou du temps de la colonisation jusqu’aux rives du Bani, les armes ont parlé. La victoire a été possible grâce à une coalition des populations Marka, Bwa, Samo, peul, Tusia , Sambla , Minianka , Lela et Nuna sous la direction de chefs de guerre énergiques comme Bazani Thera qui se distingua durant toute la révolte de 1915- 1916. Au nom de tous ces héros le peuple malien doit sortir de cette histoire de bilan pour faire face à l’essentiel le bien être du peuple qui attend beaucoup du Mali Kura. Ne l’oublions jamais le Mali a rayonné des confins du Sahara à la Gambie. Aujourd’hui encore, il y’a les vestiges du royaume de Kaabu dont la capitale était Kansala en Gambie et en Casamance. Quand on a été grand on doit faire preuve de grandeur.

Badou S. Koba

