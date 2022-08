Aucune localité n’est plus à l’abri du terrorisme. Hier, l’insécurité liée au terrorisme armé, était circonscrite dans une partie du pays. Aujourd’hui, elle s’est généralisée au point de faire craindre le pire pour le pays. Précisons-le tout de suite : l’armée malienne fait ce qu’elle peut et elle fait d’ailleurs des progrès immenses. Mais, nous devons admettre que l’ennemi prend des galons chaque fois qu’il arrive à frapper dans des endroits où on ne l’imaginait pas comme le camp militaire de Kati ; le cœur du pouvoir militaire au Mali. Aucun pays dans le monde, n’est encore parvenu à vaincre définitivement le terrorisme armé. Donc, on ne peut pas reprocher à l’armée malienne les nombreuses attaques des groupes armés terroristes. Mais, cela ne nous oblige pas à ne pas nous inquiéter et de se demander si nous avançons et bien ou si nous reculons. Si on reconnait ses faiblesses, cela nous permet de nous améliorer. Ce d’autant plus que les élections sont prévues dans moins de deux ans et à ce jour, il est difficile de dire qu’elles pourront se dérouler sur tout le territoire national. Vaincre un ennemi comme le terrorisme, n’est certes pas facile. Mais nous devons faire mieux pour asseoir et garantir notre souveraineté. Nous ne devons plus commettre certaines erreurs dans les stratégies de combat comme par exemple se faire surprendre. L’ennemi a des yeux et des oreilles partout. Nous sommes en guerre et chaque militaire ; chaque civil doit le savoir pour éviter les surprises désagréables.

Tiémoko Traoré

