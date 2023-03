Éditorial : Entre arrogance et ineptie, Emmanuel Macron porte la poisse de la France

L’éditorial de notre édition du 06 octobre 2021 a porté un titre que nos fidèles lecteurs ont rappelé suite aux échanges houleux qui ont mis en scène à Kinshasa Emmanuel Macron et Étienne Tshisekedi, président de la RDC ce samedi, 04 mars 2023. Dix-mois donc après, beaucoup l’ont qualifié de prémonitoire. Le titre de l’éditorial du 06 octobre 2021 était, en effet : “Emmanuel Macron, le Président nul qui n’a d’égard pour personne”. Le très impulsif président français a comme vissée à son âme l’arrogance qui est la trame de son action de chef de l’État. Dans l’affaire Benalla, il s’exclamera, en petit garçon envoyé : “C’est moi qu’ils cherchent, qu’ils viennent me chercher”. Mépris royal au peuple français. On se souviendra toujours que c’est sans consulter ses militaires et ses partenaires europééns que la France (c’est-à-dire Barkhane) se retirerait du Mali si les Russes y arrivaient. Le chef d’état-major de l’Armée française, dépité par une telle déclaration à l’emporte-pièce préféra démissionner plutôt que de continuer à subir des inepties incroyables en haut lieu. C’est parce que, tout simplement, Emmanuel Macron croit au fond de lui-même qu’il n’est né, ni en France ni ailleurs, d’homme mieux que lui. Un cas clinique de manque d’humilité, qui confine à la folie. Mais c’est la France qui perd énormément des frasques de son illuminé président qui porte sa poisse.

Singulièrement, Macron n’a jamais respecté les Africains, déficit d’éducation qu’il partage d’ailleurs avec ses prédécesseurs. Il se moque du Président Kaboré “parti réparer le climatiseur”, il insulte l’Afrique où il n’y a rien à développer parce que les femmes portent 7 à 8 enfants. Après avoir flirté avec les politiciens maliens, il les traite d’incapables à redresser leur pays, etc. L’homme, avec toujours l’injure à la bouche et le couteau entre les dents, ne cessera jamais de baver sur les autres. Il souffre d’une terrible pathologie, celle de mentir à soi-même, celle d’incriminer toujours les autres. Pour lui, les Russes, c’est la pègre et les Africains des moins que rien. Il ne croit en réalité en rien qu’il dit. Sacré bonimenteur !

Amadou N’Fa Diallo

Commentaires via Facebook :