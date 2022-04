Pour être complet avec Aimé Césaire dans la Tragédie du Roi Christophe, ajoutons qu’il faut tenir gagné chaque pas car il s’agit pour les FAMA d’une montée irrésistible sur tous les fronts où les desperados tiennent la République en haleine. Djihadistes, séparatistes, narcotrafiquants et toute la pègre internationale savent désormais leurs limites.

Est-il pensable qu’une armée, dont l’outil de défense a été méthodiquement détruit durant 30 ans par des errements politiques et par une perfide orchestration impérialiste des puissances étrangères, en vienne, de fin mai 2021 à maintenant, à se réarmer fortement aux fins de perpétrer des massacres sur les populations qu’elle a la mission sacrée de protéger ? Que non ! Une telle accusation, au demeurant inepte et malhonnête, tambourinée sans arrêt sur moult plateformes d’information, ne saurait prospérer. Elle est l’œuvre des puissances abonnées aux prédations multiples depuis des siècles, soutenues aujourd’hui par une bande d’apatrides évoluant désormais dans des réduits qui se rétrécissent inexorablement sur eux. Les Maliens ne peuvent plus se permettre d’être les dupes de la mauvaise foi des politiciens inconscients et d’une escouade d’intellectuels félons qui ont plongé leur pays dans un cul-de-sac si étouffant que l’existence même de leur patrie est devenue problématique parce que subissant de lourdes hypothèques sur ses frontières originelles.

Dieu merci, la nouvelle génération de jeunes officiers, qui ont pris les choses en main, sont en train d’imprimer au pays une marche en avant salutaire. Officiers dignes, consciencieux et conscients, ils ont vite mis au devant l’incontournable réalité que l’armée nationale est l’épine dorsale de la nation et que, pour cette raison, elle doit reprendre ses valeurs. Les premiers équipements achetés par eux, dès juin 2021, sur fonds propres maliens, ont permis de procéder au maillage sécuritaire du territoire national. Des zones de défense aérienne et des régions tactiques de la Garde nationale ont permis de contrôler des pans entiers du territoire national. Sur ces entrefaites, alors que l’arrogante France avait été contrainte de renoncer à ses encombrants déploiements militaires dans notre pays, les FAMA acquièrent, le 30 mars 2022, d’importants lots de matériels et d’équipements pour renforcer la défense de notre ciel et de notre terre. Il s’en est suivi, dans la semaine du 06 au 13 avril courant, l’acheminement au Mali, via la Guinée Conakry, des moyens sophistiqués et autres équipements de dernière génération achetés à la Chine, partenaire historique du Mali. Ces armements, dont près de 150 blindés, arrivés à bon port grâce à 93 conteneurs fortement sécurisés, sont en cours de montage. Quand sonnera l’heure de la reconquête totale de notre territoire national, ces engins, dont les experts savent qu’ils sont redoutablement efficaces sur le sable, sur les espaces escarpés et sur les reliefs hostiles, prouveront le bien fondé de leur acquisition dans les combats à terre. Les fusils et autres mitrailleuses du lot chinois sont, de toute évidence, d’une précision époustouflante.

Cinq jours après leur acheminement complet au Mali, le chef d’état-major des armées, général de division Oumar Diarra, a réceptionné le lundi, 18 avril, au nom du ministre de la Défense et des anciens Combattants, deux nouveaux hélicoptères de combat et des radars de surveillance en provenance de la Russie.

Assurément, comme l’a dit le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État et Chef suprême des Armées, a raison de dire que ceux d’en face, qui aspirent en réalité à nous détruire, ne peuvent pas aimer le Mali plus que nous-mêmes. Alors, allez les FAMA, un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenez gagné chaque pas. L’ennemi n’est jamais loin. Il traversera les océans pour se rapprocher chaque jour de nous, mais il est aussi sans contestation possible parmi nous.

Amadou N’Fa Diallo

