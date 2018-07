Les maliennes et les maliens sont appelés dans les urnes le 29 juillet pour choisir le président. C’est ce vendredi à partir de 0heure que s’ouvre la campagne. Nous nous attendons à une campagne civilisée. Ne détruisons pas notre cher pays à cause de nos ambitions politiques. Ne détruisons pas nos liens sociaux à cause d’une élection présidentielle fut-elle aussi importante. Enfin, ne détruisons pas notre démocratie si chèrement acquise en 1991. Une élection, reste une élection. Elle vient puis elle passe. Mais, la vie continue. Nous sommes condamnés à vivre et à cohabiter ensemble. Faisons en sorte, que ces relations ne se détériorent pas car, nous sommes Un peuple, Un but, Une foi. Le président IBK, lui-même candidat à cette élection présidentielle, souhaite que les élections à venir, dont le premier tour est prévu pour le 29 juillet, soient des moments de fête pour la démocratie malienne. Qu’il en soit ainsi ! Que chacun mette l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de ses petites ambitions personnelles ! Nous sommes adversaires de jour, mais amis et alliés demain. Adversaire politique ne veut pas dire ennemi politique. Quand l’arène se videra et qu’on n’entendra plus le son des clairons, on se retrouvera en famille. Nous nous retrouverons dans les mosquées, dans les églises…, pour prier ensemble. Parce que nous sommes frères et sœurs. Et nous sommes tous Maliens.

Tiémoko Traoré

