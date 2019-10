Dans le cadre de la célébration du vingtième anniversaire de l’émission de téléréalité ”Maxi Tour School”, les organisateurs de l’émission ont animé le jeudi 10 octobre dernier, au siège du prestige Consulting sis à Magnambougou Faso Kanu, une conférence de presse pour parler des acquis et les innovations entreprises afin de donner plus d’éclat à l’émission.

Cette conférence de presse était animée par Ismaël Ballo dit Ballody, le patron du Prestige Consulting, en présence de Cheick Oumar Soumano, président de l’Organisation des jeunes patrons (Ojep), de Dr Lalla Mint Mohamed, représentante du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesrs) et de Yaya Coulibaly, membre d’honneur de l’émission Maxi Tour School.

Maxi Tour School est une émission de téléréalité produite par Prestige Consulting et diffusée sur Africable télévision. Créée il y a 20 ans de cela, cette émission a permis d’égayer l’ensemble des scolaires et étudiants maliens et africains. Elle se veut à la fois récréative et formatrice, c’est-à-dire une forme d’instruction à travers la distraction.

Dans ses propos linéaires, le patron du Prestige Consulting, Ismaël Ballo dit Ballody, a expliqué que l’émission Maxi Tour School se présente aujourd’hui comme une plateforme de rencontre de la jeunesse africaine autour d’un objectif commun, notamment “la Culture de l’excellence à partir des réalités africaines”. “En vingt (20) ans d’existence, Maxi Tour School bénéficie aujourd’hui d’une audience reconnue sur la scène médiatique nationale et internationale, donc le plus grand concours interscolaire ouest-africain. De sa création à nos jours, elle a permis de découvrir plusieurs jeunes talentueux au Mali et dans la sous-région et bien sûr dans divers domaines.

L’émission met en compétition les élèves et étudiants des différents ordres d’enseignement au Mali autour des rubriques en Maxi-Petit pour les fondamentalistes, Maxi-Moyen pour les secondaires et Maxi-Grand pour les Universitaires. En plus de son caractère compétitif, Maxi Tour School est un espace de rencontre d’échange qui offre l’opportunité à la jeunesse de se rencontrer et de s’épanouir”, a-t-il précisé, avant d’ajouter que, pour cette vingtième édition, plusieurs partenaires comme GIZ dans le cadre du projet Donko ni Maaya, l’Onu-Femmes, à travers le projet Koïca, se sont engagés à accompagner l’émission en apportant plusieurs innovations.

Parlant des innovations, Ballody a indiqué que pour commémorer cette vingtième année de l’émission, plusieurs innovations majeures ont été entreprises, notamment l’insertion dans Maxi-Grand d’une toute nouvelle rubrique dénommée “Coup de pouce”. “Cette nouvelle rubrique est une compétition entrepreneuriale en milieu universitaire. Elle a été initiée dans le cadre du partenariat avec l’Organisation des Jeunes Patrons (Ojep) et le Club Entrepreneuriat Mali (Cema) pour contribuer à l’émergence de fines fleurs maliennes capables, demain, de prendre en main le développement de la nation en s’appuyant sur leur culture et leur vie professionnelle. En plus de cela, nous avons également établi un partenariat avec le Ministère de l’Economie numérique et la prospective, dans le cadre d’une rubrique sur les Technologies de l’information et de la communication”, a-t-il laissé entendre.

Ballody a rappelé que, sur le plan technique, d’énormes changements ont été apportés, surtout au niveau de la scène, avec l’utilisation des écrans LED. “En plus de la caravane, le correspondant direct et les plateformes de direct streaming seront instaurés pour permettre au monde extérieur de vivre et de régir instantanément. Au niveau de la régie, l’équipe sera renforcée et encore mieux outillée pour faire face aux défis afin d’atteindre les objectifs des partenaires”.

Pour sa part, la représente du ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a félicité les initiateurs de Maxi Tour School, avant de réitérer l’accompagnement de son département pour la réussite des prochaines éditions de l’émission.

Mahamadou TRAORE

