Un Ciwara, un tableau de reconnaissance et une enveloppe symbolique, voilà le menu qui a marqué cette journée du jeudi 7 mars 2024, journée choisie par la Direction de l’Académie malienne des langues (AMALAN), en collaboration avec la Caisse sociale et les syndicats dudit service, pour honorer le départ à la retraite de M. Chaka Diarra, chauffeur de profession.

Placée sous la haute présidence de son directeur général, Dr Adama Djokolo Coulibaly, la cérémonie a regroupé tous les travailleurs et tout le personnel du service ainsi que des invités venus des services partenaires ainsi que ses proches collaborateurs. Tous ont tenu à profiter de l’occasion pour exprimer leur reconnaissance et témoigner le courage, la loyauté, la probité, l’assiduité, l’humanisme dont a fait montre M. Diarra durant ces années de collaborations avec eux.

Né à Diégneni en 1965, commune de Yélékébougou, cercle de Kati, M. Chaka Diarra est un autodidacte. Il apprit à lire et à manipuler les objets électroniques depuis son jeune âge. Marié et père de huit (08) enfants dont deux (02) filles et six (06) garçons, il s’est lancé dans l’apprentissage de la mécanique-auto entre 1985-1987 à l’issue duquel il devient apprenti- chauffeur entre 1987-1991. Il obtient son permis de conduire Catégorie Transport en commun en 1991.

À partir de cette date, il commencera à servir comme chauffeur, d’abord en famille, chez M. N’Golo Coulibaly, jusqu’en 1998.

De janvier 1998 jusqu’en janvier 2001, il servit au projet BAD axé sur la promotion de la femme.

C’est à partir du 20 décembre 2004 que M. Diarra fut recruté à l’Institut ‘‘Abdoulaye BARRY’’, où il servira durant huit (08) ans jusqu’à la création en 2012 de l’AMALAN, d’abord, comme planton, ensuite comme chauffeur attitré.

Reversé à l’Académie malienne des langues, M. Diarra servira les trois directeurs qui y se sont succédé, à savoir Mme Coulibaly Mariam Koné de 2013 à 2018, Pr Boniface Keïta de 2018 à 2020, Dr Adama Djokolo Coulibaly, assurant l’intérim du directeur général de 2020 à 2023 et entant que directeur général.

Chaka Diarra, dans le cadre de son travail, a eu effectué plusieurs missions à l’intérieur comme à l’extérieur du pays avant de terminer sa carrière en catégorie D des conventionnaires à l’échelon 7.

Après ces loyaux services rendus, non pas à l’AMALAN seulement mais à toute la nation entière, cette cérémonie, selon Dr Kanchi Goïta, chef du Département de la planification des normes et des certifications de l’Académie malienne des langues (AMALAN), est à considérer comme une décoration, car après avoir tout donné à la nation il n’y a pas meilleure reconnaissance que celle qui vient de ses proches, ceux qu’on a côtoyé dans le service, s’exprimera-t-il ainsi.

Comme quoi, il ne faudrait pas attendre toujours la mort de quelqu’un pour lui exprimer notre reconnaissance, certaines doivent lui être faites de son vivant, laissant entendre le directeur général, avant de souhaiter à M. Chaka à Diarra une retraite réussie et lui assurer de la disponibilité de son service à tout moment.

Daouda DOUMBIA

