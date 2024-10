Conservatoire multimédia Balla Fasseké : Les étudiants sans bourses en 2023 et 2024, le silence des autorités persistent

Le Conservatoire Multimédia Balla Fasséké Kouyaté de Bamako, symbole de l’éducation artistique et culturelle au Mali, traverse une période de crise. Depuis deux ans, les étudiants de cette institution n’ont pas perçu leurs bourses d’études. Un silence assourdissant de la part des autorités compétentes laisse ces jeunes talents dans l’incertitude et la précarité.

Les bourses d’études représentent une aide précieuse pour ces étudiants, souvent issus de milieux modestes, leur permettant de subvenir à leurs besoins essentiels comme le logement, la nourriture et les fournitures scolaires. Leur non-versement a plongé nombre d’entre eux dans une situation financière extrêmement difficile. Certains ont même dû abandonner leurs études, incapables de subvenir aux frais de la vie quotidienne.

Malgré les nombreuses protestations adressées aux autorités compétentes, aucune réponse claire n’a été fournie. Ni le ministère de la Culture, ni celui de l’Education n’ont pris de mesures pour débloquer la situation, laissant planer le doute sur l’avenir de ces étudiants.

Le Conservatoire Multimédia Balla Fasséké est un établissement phare pour la formation des futurs artistes et professionnels de la culture au Mali. Le non-paiement des bourses met en péril cette mission, compromettant le développement de la culture malienne et le rayonnement des talents locaux. La situation contraint beaucoup d’étudiants d’abandonner momentanément les bancs pour chercher des emplois précaires afin de survivre, sacrifiant ainsi leur formation artistique.

Les étudiants, désabusés mais déterminés, continuent de se mobiliser pour faire entendre leur voix. « Nous voulons juste ce qui nous est dû. Nous voulons pouvoir poursuivre nos études sans avoir à nous soucier de comment nous allons manger demain », déclare un étudiant en arts visuels.

Face à cette situation alarmante, des voix s’élèvent pour appeler à la solidarité nationale. Associations, artistes et anciens élèves du Conservatoire sont appeler à se mobiliser pour soutenir financièrement les étudiants dans le besoin. Cependant, ces initiatives, bien que louables, ne peuvent se substituer à la responsabilité de l’Etat de garantir l’accès à une éducation de qualité et de soutenir ses étudiants.

L’avenir des étudiants du Conservatoire Multimédia Balla Fasséké Kouyaté est en suspens. Le non-versement des bourses de 2023 et 2024 est une problématique qui va au-delà des considérations financières : il s’agit d’un enjeu de justice sociale et d’engagement pour l’éducation artistique au Mali. Il est urgent que les autorités prennent leurs responsabilités et trouvent une solution durable à cette crise qui menace l’avenir de la culture malienne.

La situation des étudiants du Conservatoire Multimédia Balla Fasséké Kouyaté, qui n’ont pas reçu leurs bourses en 2023 et 2024, soulève des inquiétudes quant à la gestion des allocations et au bien-être des étudiants. Selon les informations disponibles, cette situation a commencé bien avant la dissolution de l’AEEM. Si l’AEEM était toujours là, la situation allait certainement prendre d’autres tournures. L’Association jouait un rôle important dans la défense des droits des étudiants, notamment en ce qui concerne les bourses et les conditions de vie. Sans cette représentation, il semble que les étudiants aient moins de pouvoir pour revendiquer leurs droits et s’organiser pour faire face à ces défis.

Hamidou B Touré

