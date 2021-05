Droit de l’Homme : Bientôt une émission-débat pour les sourds- muets sur l’actualité

Initié par les organisations telles que la CASA, l’Amasourds et Delta-News, l’émission débat des sourds sera bientôt porté sur les fonts baptismaux. L’objectif, selon les initiateurs, est de donner plus de visibilité aux personnes sourdes.

– maliweb.net -Le Mali veut atteindre les pays qui ont réalisé dans avancées en matière de la communication des personnes atteintes d’un handicap. Mercredi, à l’initiative de organisation de la société Civile ‘’La CASA’’ une avancée sera bientôt réalisée en faveur de cette tranche de la communauté nationale en matière de communication. Ce projet, faut-il rappeler, sera concrétisée avec la bénédiction de Delta-News qui, en quête d’inclusivité en matière d’information, voudrait organiser cette émission entre malentendants sur des sujets brûlants de l’actualité.

« Cela permettra à cette communauté de s’exprimer sur les problèmes les concernant, sur les perspectives du nouveau Mali et sur l’insertion socioprofessionnelle des malentendants », explique les initiateurs du dit projet ajoutant que les émissions seront animées à 100% par des malentendants.

Une première au Mali, les contenus des émissions débat des sourds-muets seront retransmis par voix off en bambara et le tout sera sous-titré en français afin de rendre l’émission inclusive. Delta-News sera au centre de la production des débats et leurs diffusions sur sa page Face book. Ce, afin d’atteindre le maximum de personnes qui souffrent de cet handicap. Ainsi, durant six émissions consécutives, les trois structures, à savoir la CASA, le Delta-news et l’Association Malienne des sourds-muets, vont déterminer progressivement le mode de diffusion de l’émission.

La communication des sourds-muets est technique indispensable aujourd’hui que les grandes chaines du monde et dans les grands séminaires, des spécialistes sont constitués pour interpréter les sons en signe sourd- muet. Son instauration dans les émissions est un gage au respect de l’égalité des chances et évite l’exclusion de cette couche vulnérable dans les questions d’intérêts nationales.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

