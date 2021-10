GESTION DE LA BOURSE MAROCAINE : Le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bakary Camara en parle

Lors d’un Point de Presse animé par le Pr Bakary Camara, Directeur Général de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les journalistes ont été édifiés sur la gestion de la bourse marocaine octroyée aux bacheliers de la session de juin 2021. C’était le Vendredi 22 octobre 2021 à la Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sise à l’ACI 2000.

Après avoir remercié le Royaume Chérifien pour l’appui apporté à l’enseignement supérieur malien à travers ladite bourse, le Directeur Camara a mis point par point l’accent sur la gestion de la bourse marocaine. Ainsi, il a évoqué la nature de la bourse, le nombre et les critères d’éligibilité.

À en croire le Directeur Camara, c’est par la note verbale N°4933/DCA du 16 septembre 2021 de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), que le Royaume du Maroc a mis à la disposition de la République du Mali, 200 bourses d’études au titre de l’année académique 2021-2022, réparties comme suivantes: Formation universitaire : 150 bourses ; Formation professionnelle : 50 bourses, à gérer par le Ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. ‘’C’est à la suite de cette notification, que le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, par communiqué N°00000016 MERSRS-SG du 05 octobre 2021 , a appelé les bacheliers de la session de 2021 à faire acte de candidature auprès de la Direction Générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique’’, a-t-il précisé. Et d’enchainer en expliquant qu’à la clôture des travaux de réception des dossiers, c’est 311 postulants qui ont été retenus et répartis comme suit : Terminale Sciences Expérimentales 100 dossiers ; Terminales Sciences Exactes 51 dossiers ; Terminales Sciences Économiques 154 dossiers ; Sciences et Technologies Industrielles 06 dossiers ; Sciences et Technologies de Gestion zéro dossier.

A cet effet, ajoute le Directeur, les différentes listes des postulants ont été affichées pendant 48 heures pour d’éventuelle réclamation sur les points suivants : (Prénoms, noms, numéro de place, établissement et moyenne). A la suite de laquelle, les présélections ont été faites par ordre de mérite dans les différentes séries selon les critères habituels qui étaient de : Terminales Sciences Expérimentales 55 places ; Terminale Sciences Exactes 55 places ; Terminale Sciences Économiques 15 places ; Sciences et Technologies Industrielles 10 places ; Sciences et Technologies de Gestion 15 places.

C’est au regard du nombre de postulants qui n’atteint pas le quota proposé en Terminale Sciences Exactes, en Sciences et Technologies Industrielles et en Sciences et Technologies de Gestion, que tous ont été présélectionnés. Cependant, informe le Directeur Général, le reliquat qui était de 23 places a été réparti entre les Terminales Sciences Expérimentales et les Terminales Sciences Économiques.

A noter que sous réserve de l’acceptation de la partie marocaine de ces reliquats complémentaires, d’autres spécialités, le résultat des présélections se présentent ainsi qu’il suit : Terminale Sciences Expérimentales 67 places ; Terminale Sciences Exactes 51 places; Terminale Sciences Économiques 26 places ; Sciences et Technologies Industrielles 06 places.

Pour finir, le Directeur Général, Pr. Bakary Camara a témoigné que conformément au chronogramme du pays donateur et à la procédure, les listes des dossiers présélectionnés ont été transmises à l’Ambassade du Royaume du Maroc en République du Mali et à l’Ambassade de la République du Mali au Royaume du Maroc, le vendredi 15 octobre 2021. Et cela, après publication sur le site web de la Direction Générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : www.dg-enseignementsup.ml

