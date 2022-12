Elle a été la première femme docteur en informatique du Mali. A 39 ans, sa trajectoire fait des émules parmi les étudiantes de la Faculté des sciences et techniques de Bamako.

Jacqueline Konaté n’attend jamais qu’on fasse les choses à sa place. C’est une femme de tête et d’action, toujours en mouvement. Quand nous la rencontrons à l’Université des Sciences et techniques sur la colline de Badalabougou, ce lundi après-midi, elle grignotait des arachides car elle n’a pas pris le temps de manger. Elle nous reçoit dans un bureau de fortune, au rez-de-chaussée d’un bâtiment laissé à l’abandon pendant des années qu’elle a entrepris d’occuper avec ses étudiants. Avec deux jeunes, elle a nettoyé quelques salles, récupéré chaises, tables et bancs à droite à gauche, et a monté ce qu’on appelle un « incubateur d’entreprise », c’est-à-dire, un organisme d’aide et d’accompagnement à la création d’entreprise, destiné aux étudiants porteurs de projets innovants et technologiques.

Lauréate du camp d’excellence de la Fondation Pathfinder !

Jacqueline Konaté a les sciences chevillées au corps. C’est une histoire de famille. Sa mère, qui était pharmacienne, avait été surnommée « Mademoiselle Pythagore » au lycée, tant elle était bonne en math. Ce qui lui avait valu, dans les années 1970, de décrocher une bourse pour partir étudier les sciences exactes à Kharkov, en Ukraine. Son père, lui, avait embrassé le métier d’architecte après avoir suivi l’université à Odessa, en Russie. A la maison, Jacqueline se souvient que la bibliothèque était remplie de livres très compliqués, écrits en russe.

« Jeune, je voulais devenir enseignante ou gynécologue obstétricienne pour aider les femmes », raconte-t-elle. Aussi solide en lettres qu’en math, elle est rapidement repérée par ses professeurs, et sa réputation grandit au fil de ses études secondaires…

Au mois d’août 2000, le dernier été avant l’année du Bac, elle reçoit ainsi un appel téléphonique du conseiller technique du ministère de l’Education nationale lui annonçant qu’elle était sélectionnée pour participer à la première édition du Camp d’excellence en sciences et mathématiques pour jeunes filles, organisé par la fondation Pathfinder du Dr Cheick Modibo Diarra.

Ce programme, en partenariat avec l’Etat à travers le ministère de l’Education nationale, l’UNESCO et la BCEAO, vise à inciter les filles à se tourner vers les sciences. Il est ouvert à une trentaine de lycéennes originaires de cinq autres pays de la sous-région (Guinée, Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Togo). Ce camp dure deux semaines et se déroule au CRES (Centre régional pour les énergies solaires), sur la colline de Badalabougou. Au programme : des cours de renforcement en math, physique-chimie, biologie ; des rencontres avec des femmes scientifiques ; des visites de labos, d’écoles d’ingénieurs, et d’un barrage hydroélectrique…

En 2001, tout s’enchaîne très vite pour elle. Après avoir brillamment obtenu son Bac, Jacqueline décroche deux bourses d’études universitaires à l’étranger : la première est la bourse Pathfinder, financée par le Gouverneur de la BECEAO (15000 dollars par an, pendant 4 ans, pour aller aux Etats-Unis ou au Canada) ; et la seconde est la bourse d’excellence de la Présidence de la République pour partir dans une université française.

Poussée par sa mère qui préfère la savoir de l’autre côté de la Méditerranée plutôt que sur le lointain continent américain, Jacqueline opte pour la seconde bourse et s’envole vers la ville de Valence.

Le désir permanent d’apporter sa pierre à l’édifice national

Là encore, elle mène son cursus tambour battant. Après Valence, elle passe son Master à Grenoble, puis sa thèse en informatique à Toulouse, à l’Université Paul Sabatier, dans le Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS). En 2009, elle est Docteur et rejoint l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, (IRIT), l’une des plus imposantes unités de recherche au niveau national. « J’aurais pu rester enseigner en France, mais tant que j’étais célibataire et sans attaches, je voulais faire quelque chose dans mon pays. Je suivais les actualités maliennes dans les journaux, et ça me fendait le cœur de retourner au pays.» témoigne-t-elle.

Jacqueline décide donc de rentrer à Bamako, et comme d’habitude, se met tout de suite en action. Dès qu’elle arrive, elle pose ses bagages et file voir les personnes qu’elle connait à la Direction nationale de l’Enseignement supérieur. Quand elle apprend qu’il y a un concours de recrutement d’enseignants à l’université, elle dépose aussitôt son dossier. Et, à l’été 2011, décroche son premier poste à la Faculté.

Comme l’intégration ne devrait se faire qu’en début d’année 2012, en attendant de prendre ses fonctions, l’hyperactive devient consultante au ministère de l’Industrie et des Investissements, et travaille à la mise en place du Guichet unique électronique du commerce extérieur.

Au moment où elle doit enfin rejoindre la Faculté, c’est le coup d’Etat militaire du printemps 2012. Le nouveau Premier ministre, Cheick Modibo Diarra, l’appelle pour rejoindre son équipe. Elle est nommée cheffe de cabinet au ministère de la Communication et des nouvelles technologies, auprès du ministre Hamadoun Touré. Lorsque ce dernier devient conseiller spécial du Premier ministre, il lui fait savoir qu’il y a de gros besoins au niveau du service informatique de la Primature, et lui demande de le réorganiser. Elle y officie en tant que cheffe, d’octobre 2012 à février 2013. Puis rejoint enfin l’université (FST) où elle enseigne depuis.

Aujourd’hui, Jacqueline Konaté est toujours aussi déterminée et énergique. Elle enseigne, mène des recherches, publie dans les revues scientifiques internationales et n’a qu’une idée en tête : contribuer au bien-être de son pays.

« C’est bien facile de s’asseoir en se contentant de dire qu’en Afrique, il y a tel ou tel problème ! La question qu’il faut se poser c’est : qu’est-ce que moi-même en tant qu’Africaine, je peux faire pour changer les choses ? » synthétise-t-elle comme questionnement essentiel.

Actrice de premier plan dans la promotion des sciences chez les jeunes-filles !

En quête permanent du savoir, Jacqueline multiplie donc missions, expertises, rapports pour le compte des différents comités techniques spécialisés auxquels elle appartient, ou pour des organisations comme l’UNESCO et l’UNICEF. Sur tous les fronts, elle mène à la fois des études sur l’éthique dans l’enseignement ou la place des filles dans les sciences, travaille sur des programmes de renforcement des capacités grâce aux outils informatiques, et est membre du comité scientifique du concours ‘’Miss Science’’ visant à encourager les filles à poursuivre leurs études dans cette filière encore trop « masculine ».

En tant que Docteur en sciences de l’informatique, sa propre trajectoire est un aiguillon pour toutes. « Beaucoup de jeunes filles viennent me dire que mon parcours les a inspirées. L’une des étudiantes que j’ai encadrées a d’ailleurs soutenu sa thèse à Nantes en février dernier et une autre est actuellement en 2° année de doctorat à Toulouse. » se réjouit-elle.

On pourrait croire qu’un planning aussi chargé pour une femme de foyer empêche la jonction de la vie familiale et professionnelle.

Faux ! Jacqueline Konaté est mariée depuis une dizaine d’années et mère de trois enfants : Joseph (9 ans), Esther (5 ans) et Sarah (3 ans). Et quand elle ne s’occupe pas de son foyer, elle s’intéresse à la chose politique. Elle a ainsi fait partie de la commission de l’avant-projet de la Constitution et est chargée des questions électorales au bureau national du parti de Cheick Modibo Diarra, le RPDM. « J’ai même été candidate aux législatives de 2020 dans le cercle de Kati. Mais je me suis vite rendue compte que les élections de proximité nécessitaient qu’on soit vraiment disponible, toujours sur le terrain, et avec mon activité d’enseignante, le temps me manquait. » Elle n’a donc pas poursuivi dans cette voie, mais n’a pas dit son dernier mot pour autant. « Cet intermède politique a été d’un grand enseignement. J’ai compris qu’il allait falloir défaire toutes les habitudes ancrées dans les mentalités et redonner confiance aux citoyens qui ne voient plus les politiques que comme des opportunistes qui disparaissent une fois qu’ils sont élus et oublient leurs promesses de campagne. », résume Mme Konaté. Une réflexion qui est déjà en soi tout un programme…

A noter que cette informaticienne-enseignante et consultante malgré son agenda chargé, s’est lancée dans la politique pour faire entendre sa voix dans la construction et le développement du pays.

Fatoumata Coulibaly

