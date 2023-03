Journée internationale des droits des femmes à la FAST : L’UE et l’USTTB encouragent les étudiantes vers les sciences

La Délégation de l’Union européenne, en partenariat avec l’USTTB (l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako), a commémoré la journée internationale des droits des femmes à travers l’animation d’une conférence de presse le samedi 11 mars 2023 à la Fast . L’Objectif était d’informer les étudiants singulièrement les étudiantes sur l’importance des sciences et les opportunités de carrière.

Selon les statistiques, dans le domaine de l’éducation en général et des supérieures, l’accès, le maintien et l’achèvement des études des filles restent faibles comparativement aux garçons. Pour pallier à ce problème des efforts d’information et de sensibilisation sont menés notamment à travers le Programme Décennal de Développement de l’Education et de la Formation Professionnelle deuxième génération (PRODEC II) afin de renforcer l’attractivité des filières scientifiques et un accès accru des filles à ces filières. La Délégation de l’Union européenne (DUE) au Mali soutient les efforts du gouvernement pour une éducation pour toutes et tous, et elle a endossé le PRODECII.

Et la présente conférence visait à améliorer la connaissance des étudiants (es) sur les possibilités d’études offertes par l’USTTB, les sensibiliser sur l’accessibilité des études et carrières scientifiques aux femmes.

Dans son intervention l’ambassadeur de l’UE au Mali, M. Bart Ouvry, dira « Pour nous, il est important d’écouter le monde scientifique, les étudiants, les jeunes maliennes. Les femmes font partie de l’avenir de ce pays. Je suis profondément convaincu que le jour où les femmes joueront pleinement leur rôle dans la société, de par leur apport, il y aura des progrès considérables. Nous sommes pour l’égalité des chances. » . Ses propos sont réconfortés par ceux du Pr Ouaténi Diallo et Doyen de la FST, M. Fana Tangara. Qui, à leur tour notent qu’il serait difficile de développer le monde en laissant de côté les droits des femmes qui demeurent la grande majorité.

La conférence a été également opportune pour le Recteur de l’USTTB le Pr Ouaténi Diallo de procéder à la présentation de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) et ses débauchés.

Quant à la DUE, elle a informé les participants des opportunités existantes. A ce titre l’ambassadeur d’Espagne au Mali, a présenté les Programmes Bourses pour l ‘Afrique et le Moyen-Orient dans le cadre de la coopération. Tout en annonçant l’ouverture prochaine d’une école au Mali. Et toujours en termes d’opportunité, M. Olivier Ki-Zerbo, a eu à présenter le Programme ERASMUS+. A travers ces programmes l’UE octroie des bourses aux étudiants pour le niveau master. D’autres pistes ont également été évoquées pour encourager les étudiants à s’approprier les filières scientifiques.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

