Le Comité pédagogique et de recherches pour un enseignement de qualité au Mali offre des cours gratuits aux élèves

Le Complexe scolaire Nouvelle Ecole Malienne (INEMA) de Bamako a servi de cadre, le samedi 10 juillet 2021, à la cérémonie de remise d’attestation aux élèves et étudiants ayant suivi le cours gratuit effectué par le Comité pédagogique et de recherches pour un enseignement de qualité au Mali (CPREQUAM). Au cours de la cérémonie de clôture dudit cours, le président du CPREQUAM, Soumaïla Cissé, a fait savoir que l’un des objectifs du comité est la formation des jeunes.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de clôture de formation des élèves et étudiants dont les autorités communales, les enseignants, les responsables du comité. Selon le président du Comité pédagogique et de recherches pour un enseignement de qualité au Mali (CPREQUAM), Soumaïla Cissé, le cours de soutien gratuit qui s’est déroulé du 01 juin au 12 juillet 2021, est une activité qui est à sa deuxième édition. « Dans la première édition, nous avons eu un bilan positif, ce qui fait un taux de réussite de 60,78% nettement supérieur au double du taux de la réussite nationale aux différents examens précédents. C’est pourquoi nous comptons faire plus cette année, sans relâche », a-t-il dit. Il a fait savoir que le but principal encore de cette activité est de promouvoir le système éducatif malien et particulièrement le niveau de l’élève malien, stimuler et renforcer les liens de fraternité entre les étudiants et les membres de CPREQUAM.

A ses dires, aucun développement ne pourrait se réaliser sans l’instruction, l’éducation des enfants. « Par ailleurs, le Comité pédagogique et de recherches pour un enseignement de qualité au Mali (CPREQUAM) s’est assigné des objectifs qui sont, pour la réalisation de sa mission : Promouvoir le système éducatif malien ; Assister les enfants de couches vulnérables, une action purement humanitaire ; formation des jeunes ; Développement durable vu la dégradation atmosphérique du climat, dans un monde dominé, de nos jours par l’évolution technologique », a-t-il conclu. Pour sa part, la représentante des bénéficiaires du cours gratuit, Salimata Abdoul Karim Maïga, a remercié le CPREQUAM pour cette initiative. « Cette inédite activité nous a permis d’avoir une confiance incontestable pour affronter les examens à venir », a-t-elle dit.

Aguibou Sogodogo

