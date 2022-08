L’édition 2022 de la rencontre juvénile de l’ORTM intitulée Maxi Tour a été lancée le jeudi 25 août 2022 au Palais de la Culture. Au programme beaucoup d’innovations pour enrichir la culture générale des jeunes maliens.

Animée sous le thème « Le Mali koura , le rôle de la jeunesse dans la construction citoyenne », le thème de la présente édition a été remplie d’innovation en faveur de la réflexion et de la culture générale. Au programme concours de culture générale, compétition d’art oratoire, slam, humour, danse et musique, la jeunesse au rendez-vous a eu à passer de beaux moments de divertissement. Selon les organisateurs notamment Amadou Kodio et la responsable de la communication institutionnelle chez Orange Mali, Doucouré Fatoumata Sangaré, le thème choisi cadre en parfaite ligne avec l’actuel contexte du pays à savoir valoriser la jeunesse en l’incitant à pratiquer une bonne citoyenneté pour porter haut l’esprit du changement prôner par l’actuel Mali koura. Et selon M. Kodio en lieu et place du folklore, ils ont préféré pour cette édition d’intégrer des activités éducatrices et favorable à renforcer la culture générale des jeunes. Une idée appréciée par le sponsor officiel de l’événement, Orange Mali qui accompagne Maxi Tour depuis 17 ans déjà. Les deux parties se réjouissant du bon déroulement du spectacle promettent d’autres innovations.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

