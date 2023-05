Les groupes CANAL+ et Editis lancé depuis le 30 septembre dernier Nathan TV, la 1ère chaîne éducative en français en Afrique francophone, réunissant l’expertise et le savoir-faire des éditions Nathan, acteur incontournable de l’édition scolaire et parascolaire au sein du Groupe Editis, et de CANAL+ en édition de chaînes thématiques.

S’adressant aux élèves du CE1 au CM2, Nathan TV propose tous les jours des cours de français et de mathématiques de 13 ou de 26 minutes, en lien avec les programmes scolaires de chaque niveau de classe. Exclusivement réalisés et produits par Nathan TV, ces cours, présentés et expliqués par un professeur, sont une prolongation de ceux donnés à l’école pour apprendre, réviser ou consolider les acquis.

Des émissions et des séries d’animation autour des sciences, de la découverte, de l’ouverture sur le monde et des loisirs créatifs viennent compléter la grille de programmes de la chaîne. Tout au long de l’année, Nathan TV s’adapte également au rythme scolaire avec des périodes d’apprentissage, des sessions de révision avant les examens de fin de trimestre et une préparation à la rentrée pendant la période juillet-août.

Une véritable salle de classe

Clémentine Tugendhat, Directrice des Chaînes Thématiques et du Marketing Editorial de CANAL+ INTERNATIONAL déclare : « L’éducation étant une priorité pour tous les parents, nous sommes très heureux d’avoir pu répondre à cette attente avec notre partenaire Nathan. Avec plus 500 leçons de français et de mathématiques pour les élèves de CE1 au CM2, Nathan TV est une véritable salle de classe désormais proposée à la télévision ou sur myCanal tout en étant accessible à l’ensemble de nos abonnés ! »

Ghada Touili, Directrice Nathan International affirme : «Au service de l’Afrique depuis plus de 50 ans, Nathan a formé des générations entières d’élèves et d’enseignants sur tout le continent. C’est donc avec enthousiasme qu’aujourd’hui nous franchissons une importante étape pour l’éducation en Afrique francophone, avec le concours de Canal+, pour proposer Nathan TV, la première chaîne éducative en Afrique. »

Chaque jour, nos enfants dont les cours sont souvent perturbés pour mille et une raisons peuvent suivre Mme Olivia Kouamé et sa classe de Cours moyen pour une nouvelle leçon de sciences, ou Mme Fatim Thiamet et la classe de Cours élémentaire pour une nouvelle leçon de sciences, Mme Marie-Colombe Amoi pour une nouvelle séance d’anglais, Mme Diane Gnebeyou pour une nouvelle leçon de conjugaison, d’orthographe, de Vocabulaire, de grammaire. Quant à M. Namoury Dosso ses leçons portent sur les mathématiques numériques et M.Georges Ahlinvi Hanto enseigne les mathématiques géométriques. MH

