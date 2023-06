Ce Samedi 17 juin 2023, L’Ecole internationale africaine (Enko Bamako), a organisé la cérémonie de graduation de sa 3è génération du Diplôme session de mai 2023 à la pyramide du souvenir.

Pour la troisième fois consécutive, Enko Bamako, a fait la graduation de ses étudiants en DP2 (Terminale) qui achève le cursus du Baccalauréat international. Pour cette occasion, Raoul Wazoun Mounkoro, le directeur d’Enko s’est dit fier du parcours des élèves qui a été intense autant sur le plan physique qu’intellectuel. « Vous êtes la 3è génération à terminer le programme du Diplôme session de mai 2023. Le saviez-vous ? Il y a seulement 21 promotions dans l’histoire du Mali à avoir étudié ce programme avant vous sur le sol malien. Vous étiez nombreux au départ, aujourd’hui vous êtes 18 à avoir lutté contre vents et marées pour culminer le programme. Félicitation pour cette première victoire » a-t-il avancé.

Par la même occasion, M. Mounkoro a incité les stars du jour à être des acteurs de changements positifs en transformant les défis du Mali en opportunités. Cela, à travers la qualité de l’éducation reçue à Enko Bamako. Aussi, a-t-il espéré que les gradués s’engageront davantage dans la dynamique d’atteindre 80 % de réussite, la moyenne mondiale fixée par le bureau central.

Représentant, les parents d’élève, Mohamed Kéïta, s’est réjoui de l’effort fournis par les étudiants, avant d’exprimer l’importance de l’éducation et surtout de la bonne éducation dans la vie professionnelle.

Pour leur part, le représentant du PDG du groupe Azalaï Mossadeck Bally et la promotrice du groupe Zabbaan Aïssata Diakité, tous deux invités d’honneur ont appelé les jeunes récipiendaires à faire bon usage des enseignements reçus. De plus, ils les ont invité à s’investir dans diverses domaines afin d’aider le pays à émerger et par la suite devenir des icônes en termes d’entrepreneuriat au Mali et en Afrique.

Prenant la parole au nom des récipiendaires, Rif Saleh, majore de la promotion a remercié le corps professoral ainsi que les parents pour les efforts consentis. « Ceci marque la fin d’une première aventure. Par contre, nous vous rassurons que nous nous servirons des savoirs acquis pour faire de grands exploits» a-t-elle assuré.

Cette cérémonie de graduation de la promotion 2023 d’Enko Bamako, concernait en tout 18 élèves. Aussi, elle a été l’occasion de faire la remise des attestations aux lauréats du concours interdisciplinaire Maths- Sciences. Un concours mis en place par Enko Bamako pour encourager ses apprenants. – Les deux premiers de chaque discipline ont reçu une tablette en plus de leur attestation.

Siguéta Salimata Dembélé

Commentaires via Facebook :