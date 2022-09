La rentrée scolaire, au compte de l’année 2022-2023, approche à grands pas. Elle annoncée pour le 03 octobre avec la rentrée des classes des niveaux primaire et secondaire. Cependant, les parents d’élèves sont de plus en plus inquiets à l’approche de cette date fatidique, à cause de la flambée des prix qui touche tout autant le secteur des fournitures scolaires. Une autre préoccupation a trait aux agitations du front syndical de l’éducation avec une grève dans l’air dont le préavis a été déposé par les enseignants. Ainsi, à une semaine de la rentrée des classes, parents d’élèves, enseignants et élèves vivent dans l’angoisse et le stress. Préoccupés par l’achat des fournitures scolaires hors de portée pour la majorité d’entre eux, les parents le sont également par l’imminence d’une grève des enseignants qui risque de perturber le programme cette année.

Issa Sissayo, chef de famille à Korofina-sud, évoque ainsi avec anxiété les charges qu’il doit supporter pour la rentrée des classes. «Je me prépare mais la vie est dure avec plusieurs enfants sur le bras – dont certains au premier cycle et d’autres au second cycle – alors que le sac et les autres fournitures coûtent de plus en plus chers», se lamente-t-i, en s’interrogeant sur la façon de s’en sortir

Dans la même veine, Ousmane Diarra, papa de trois enfants s’inquiète des moyens de satisfaire aux besoins en fournitures de ses trois enfants. «Je dois leur acheter des sacs et d’autres fournitures, ce qui n’est pas une chose aisée par ces temps surtout que les charges sont grevées par le fait qu’ils sont tous inscrits dans des écoles privées», a-t-il confié.

Cette mère de foyer, Mme Dia Maïmouna Sidibé, n’est tout simplement pas prête pour affronter les charges afférentes à la rentrée et avoue son impuissance face à la conjoncture ambiante.

A la différence des autres, Alwalyd Maïga nous fait savoir qu’il ne s’inquiète pas de l’achat des fournitures scolaires car l’école dans laquelle ces enfants sont inscrits leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour étudier. Il est par contre très affecté par le préavis de grève que la coordination des Syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016 du District de Bamako (SYPESCO, SYNEB, SYNEFCT, SYNESEC, SYLDEF, FENAREC, COSES) a déposé pour compter du lundi 3 octobre si leur revendication n’est pas satisfaite d’ici là.

Aly Poudiougou

Commentaires via Facebook :