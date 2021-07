Sup ‘Management Mali : 20 ans pour redorer le blason de l’enseignement supérieur

L’Université « Sup ‘Management » a vingt ans cette année. Pour la circonstance, les responsables de ladite université comptent organiser des événements pour immortaliser ces vingt ans d’expérience. Ainsi, le Directeur général de Sup Management Mali, Docteur Mamadou Habib Diallo a animé une conférence de presse, le jeudi 15 juillet 2021, au sein de l’établissement, pour présenter les activités prévues lors de cérémonie qui sera organisée tout au long de l’année. Au cours de cette cérémonie, l’accent sera mis sur le rôle joué par la branche malienne de l’Université intercontinentale libre dans la formation des étudiants afin de redorer le blason de l’enseignement supérieur au Mali.

Le Directeur général de Sup ‘Management Mali, Dr. Mamadou Habib Diallo a signalé qu’en 20 ans, Sup ‘Management s’honore d’avoir vu passer près de 5000 lauréats avec près de 87% qui ont pleinement intégré le marché de l’emploi grâce à une approche pédagogique en constante évolution sur près de 37 filières de formation. Il a annoncé que la célébration des 20 ans de l’université est un moment historique pour eux, pour les étudiants et leurs partenaires et tous ceux qui, depuis 2001, leur ont fait confiance en leur accordant le privilège de participer à leur formation académique et professionnelle. Pour lui, c’est aussi un tournant dans la vie de leur université qui mérite qu’on y consacre des moments de réflexion, d’introspection et d’analyse de l’évolution de l’enseignement supérieur, avant une projection dans l’avenir. Il a ajouté que les activités seront centrées autour d’activités réflexives et festives et qu’elles ont commencé le 14 juillet 2021 par la journée culturelle qui était placée sous le parrainage du réalisateur Souleymane Cissé, un monument du cinéma malien et africain. Les étudiants ont profité de l’occasion pour échanger avec lui afin d’essayer de marcher sur ses traces.

Le Directeur général de Sup ‘Management Mali Dr. Mamadou Habib Diallo a, dans ses propos, indiqué que plusieurs autres cérémonies seront organisées, dont des espaces d’échanges sur le système éducatif malien. Le conférencier a aussi dit qu’ils ont une fondation qui vole au secours de plusieurs lycées de la place ainsi que des élèves en leur offrant des bourses d’études. Selon lui, le développement d’une nation repose sur ses ressources humaines et que leur raison d’être est de transformer les étudiants moyens en excellents. Signalons que la branche malienne de l’université Sup’Management, qui comprend cinq grandes écoles : Management, Ingénierie, Tourisme, Droit, diplomatie et Gouvernance et Energies renouvelables, appartient au groupe internationale des ‘’ Ecoles Sup ‘Management’’ et à ce titre, bénéficie depuis une vingtaine d’années du réseau de l’Université Intercontinentale Libre qui regroupe à la fois le Groupe Sup ‘Management et le Groupe universitaire américain : l’Euro-américain International University. « Ce partenariat fédère une trentaine d’écoles universitaires d’enseignement superieur permettant ainsi à des étudiants de trois continents de partager cette dimension continentale », a-t-il conclu.

Moussa Samba Diallo

