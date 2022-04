Après la DGESRS, l’ULSHB et l’USJPB, c’est au tour de l’université de Ségou de recevoir l’équipe technique du CENOU pour une réunion de travail sur le traitement efficient des bourses et autres allocations des étudiants.

Ces rencontres, prévues dans toutes les Institutions d’enseignement supérieur du Mali, s’inscrivent dans un cadre d’échange et de collaboration pour une gestion saine, diligente et efficace des allocations financières des étudiants.

En effet, le travail de traitement du CENOU se fait uniquement sur la base des données transmises par les institutions en questions. Le traitement diligent ainsi que le paiement à temps des allocations sont directement liés à la qualité de ces données ainsi que le temps pris dans leurs transmissions au CENOU.

En effet, l’objectif visé par le CENOU à travers ses rencontres est d’atteindre à terme les 3-zéros: zéro retard dans le traitement des bourses, zéro omission et zéro réclamation.

Depuis quelques années, la Direction générale du CENOU travaille à améliorer ses prestations faites aux étudiants afin de contribuer à une nette amélioration de leurs conditions de vie et d’études (gratuité des soins et des médicaments dans ses centres de santé, l’instauration de la carte de transport, la création des centres régionaux des œuvres universitaires à Koulikoro et Bamako, la digitalisation des allocations financières à travers le système de paiement SAMA MONEY, l’utilisation de l’application mobile MONCENOU pour la demande de bourse et de transport en ligne, etc…). Des innovations qui ont permis au centre de valider cette année la demande de bourse de plus de 52.000 néo-bacheliers de 2021, uniquement en ligne.

Cellule Com CENOU

