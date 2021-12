L’Institut africain de Technologies et de Management (ITMA) a lancé, ce mardi 21 décembre 2021, deux nouveaux Masters. Il s’agit d’un Master en Gestion des Ressources humaines et d’un Master en Informatique Réseaux & Télécommunication (IRT). La cérémonie de lancement a enregistré la présence de plusieurs spécialistes de ces domaines.

« Au Mali aujourd’hui, on a du mal à trouver des ressources humaines bien formées », a indiqué lors de sa prise de parole Valérie Belvert, directrice générale de RMO Mali, une agence de recrutement. Venue d’Abidjan, la française, spécialisée en sociologie du travail, travaille à offrir aux entreprises de meilleurs cadres. « La création des universités d’excellence comme l’ITMA facilite le travail des recruteurs », a expliqué Valérie Belvert.

« On peut être un excellent ingénieur étant formé aussi bien au Mali qu’aux Etats Unis », a affirmé Jean-Claude Tounkara, un jeune malien qui a exercé à la NASA. « Ce n’est pas le pays qui forme, il faut juste être curieux dans l’apprentissage », a détaillé l’ingénieur en informatique devant les étudiants venus nombreux pour assister au lancement des deux masters. « On échoue quand on arrête d’essayer », a informé Jean-Claude Tounkara.

Deux autres invités ont développé en quelques minutes leur parcours et les atouts des domaines GRH et informatique. Il s’agit de Karamoko Dembélé, Directeur des ressources humaines du groupe Azalaï Hotel et de Samba Guèye, un spécialiste en informatique de gestion. Selon ce dernier, l’informatique est aujourd’hui un domaine transversal. « L’informatique peut nous emmener loin, très loin », a-t-il déclaré devant les étudiants.

« Ces deux nouveaux masters s’ajoutent aux masters Marketing & communication et comptabilité », a affirmé Oumar Ibrahim Touré, administrateur général de l’ITMA. Le Mali, dit-il, n’a pas besoin de diplômés, mais de compétences. Ainsi, ces deux masters répondent, selon lui, à des demandes fortes et actuelles. « Ces deux masters avec l’appui des partenaires aux USA et au Canada répondront à toutes les exigences internationales », a assuré l’administrateur général de l’ITMA.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :