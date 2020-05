Les résultats provisoires du Ministère de l’Administration donnent l’alliance Adema-Asma-ADP-Maliba-Fcd victorieuse dans la circonscription électorale de Sikasso. Avec 61.723 voix, soit 54,86%, elle a terrassé l’alliance RPM-Codem-Urd qui a obtenu 50.780 voix, soit 45,14%. Mais à la surprise générale de la population de Sikasso, les résultats définitifs donnent la victoire à l’alliance du parti présidentiel conduite par l’ancien maire de Sikasso Mamadou Tangara.

Depuis la proclamation de ces résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, les populations de Sikasso ont protesté par des manifestations. Toutes les entrées et sorties de la ville sont bloqués par les manifestants. Ce sont plus de 500 camions bloqués sur la route de Bouaké (sur l’axe Sikasso-Cote d’Ivoire). Ils réclament la restitution de leur victoire après l’arrêt de la cour constitutionnelle. « Notre victoire a été volée par Manassa Dagnioko au profit du parti au pouvoir le RPM. Nous réclamons purement et simplement nos voix », s’exclament les manifestants prêts à braver vent et marée pour rétablir les réalités des urnes.

En tout cas, les Sikassois demandent la restitution pure et simple de leur victoire. A leurs yeux, Manassa Dagnioko a perdu toute sa dignité en se permettant d’annuler le vote des 11 communes favorables à l’alliance Adema-Asma-Adp-Maliba-Fcd dans la circonscription électorale de Sikasso. « Comment diantre comprendre que ce sont dans les communes où le parti présidentiel et ses alliés sont battus avec un grand écart qui sont annulées par la Cour constitutionnelle », s’interrogent les manifestants qui affirment que malgré l’annulation des 11 communes, l’alliance Adema-Asma-ADP-Maliba-Fcd reste victorieuse.

Selon les manifestants, force est de constater que Manassa a refusé leur choix au détriment de celui des candidats RPM qui sont d’ailleurs très vomis par les populations de Sikasso. Elles sont très déterminées aller jusqu’au bout pour la restitution de leur vote.

Alassane

