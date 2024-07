Dans la foulée de la levée de la mesure de suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations par le gouvernement 10 juillet 2024, l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) a activé le processus de relance du cadre de concertation pour un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Ainsi, son président a rencontré les partis politiques et les Organisations de la société civile (OSC) les 15 et 16 15 juillet 2024 au Cicb. Il s’est naturellement réjoui de la décision (levée de suspension des activités politiques) des autorités qui «contribue positivement à l’apaisement» du climat politique.

Les deux rencontres ont été mises à profit par Me Moustapha Cissé pour expliquer à ses interlocuteurs privilégiés le «nouveau contexte politique crée les conditions favorables pour le Cadre de concertation qui apparaît comme la matérialisation institutionnelle du dialogue nécessaire à des élections apaisées dans notre pays»…

Présents à la première rencontre, les responsables des partis signataires de la Déclaration du 31 mars 2024 ont décidé de suspendre leur participation jusqu’à la libération de leurs 11 camarades arrêtés le 20 juin et déférés le 24 juin 2024 car Accusés de tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté de l’État et troubles à l’ordre ; «Nos camarades ont été arrêtés dans l’exercice de leurs libertés fondamentales, de leurs droits démocratiques. Ce ne sont pas des criminels ni des terroristes», a plaidé dans «JDM» (Journal du Mali), Dr. Mahamadou Konaté, président du Comité stratégique du M5-RFP Mali Kura.

