Le ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Bagayoko Aminata Traoré, a animé jeudi un déjeuner de presse au cours duquel, elle est revenue sur les grandes réalisations du département au cours de l’année écoulée. Elle a aussi profité de l’occasion pour mettre en exergue les défis et les perspectives de son département.

Faire le tour des grandes réalisations au cours de l’année écoulée, les missions, les défis et les perspectives du ministère de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Tel est l’objectif du déjeuner de presse animé par le ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Bagayoko Aminata Traoré. Elle dit le faire par souci de redevabilité. « Parce que tout le travail que nous menons au sein du gouvernement, nous faisons pour nos concitoyens », a-t-elle souligné.

Dans les détails, Bakayoko Aminata Traoré a évoqué les missions assignées à son département. Il s’agit de Favoriser un meilleur écosystème entrepreneurial, faciliter l’accès au financement aux entreprises notamment les Petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries (PMI) portées par les jeunes, et travailler sur l’adéquation Emploi et formation professionnelle et enfin renforcer les capacités du capital humain (c’est-à-dire à travers tout ce qui est formation humaine, développement des compétences).

Pour ce faire le ministère de l’Emploi s’appuie sur une vision stratégique déclinée en trois axes qui sont : Promotion de de la culture d’entreprise et le renforcement de l’écosystème des entreprises ; Création et renforcement des entreprises, accompagnement des initiatives entrepreneuriales ; Et enfin le renforcement des ressources humaines à travers la valorisation de la formation professionnelle.

Ainsi au cours de l’année écoulée, Bakayoko Aminata Traoré a annoncé la création de 58 890 emplois salariés ont été créés (49 529 dans le secteur privé et 7361 dans le secteur public). Sur la même période 32 809 auto emplois par les projets, programmes et agences d’insertion. Ce qui fait un total de 89 699 emplois salariés et auto-emplois créés. En termes de réalisations, le département a élaboré la stratégie nationale d’atténuation de l’impact du retrait de la Minusma, la stratégie nationale de l’entreprenariat du Mali, la stratégie nationale de la transformation digitale, du système de l’enseignement de la formation technique et professionnelle et du développement des compétences.

Faciliter l’accès à la commande publique des entreprises féminines

Malgré ses résultats probants, de nombreux défis assaillent le département. Des défis à la fois économiques et sociaux. Les défis économiques résument à une croissance économique insuffisante, un secteur informel prédominant et enfin un accès limité au financement des entreprises surtout les PME. Les défis sociaux quant à eux sont à deux : Education et formation (qualité de l’éducation et de la formation professionnelle) et migration et urbanisation (difficulté du marché du travail urbain à absorber la main-d’œuvre rurale).

En perspectives, le ministère de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle prévoit de mettre en place un programme d’accompagnement des jeunes porteurs de projet à fort potentiels âgés de 18 à 40 ans, organiser un salon de l’Emploi au Mali, faciliter l’accès à la commande publique des entreprises féminines dont l’ancrage institutionnel est assuré par le département et financé par le partenaire ONU-Femmes, etc.

Il faut rappeler que ce déjeuner de presse s’est tenu une année après l’entrée au gouvernement de Bakayoko Aminata Traoré en qualité de ministre de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

