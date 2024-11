L’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), présidé par Ibrahim Ag Nock , a tenu, le vendredi 29 novembre 2024, dans sa toute nouvelle salle entièrement rénovée sa 49ème session du conseil d’administration sous la présidence de Papa M’Bodge Touré. Cette la session budgétaire du 49 ème conseil d’administration de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) a réuni à Bamako tous les administrateurs.

Les dossiers soumis aux membres du conseil d’administration pour discussion sont entre autre l’examen et l’adoption des procès-verbaux des deux dernières sessions ordinaires, l’état d’exécution des recommandations formulées lors des deux précédentes sessions. La session a également examiné et adopté l’état d’exécution à mi-parcours du Budget 2024 et du projet prévisionnel du Budget 2025 et d’exécution à mi-parcours du Plan de Travail Annuel (PTA) 2024 et du projet du PTA 2025.

Il ressort des discussions que le taux global de réalisation d’activités ou en cours de réalisation à la date du 30 septembre 2024 est de 83,7%. Un bilan que le président du conseil d’administration, Papa M’bodge Touré, a loué en formulant des vives félicitations aux administrateurs pour leur attachement aux missions d’orientation, de supervision et d’approbation de la gestion de l’Agence. Les mêmes félicitations ont été formulés à l’égard de la direction Générale de l’Agence Nationale de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock, par le président du conseil d’administration pour les résultats obtenus qui l’a invité à persévérer cette dynamique pour obtenir plus de résultats tangibles.

Au terme de la session, les administrateurs ont approuvé le budget dédié à l’exercice de 2025 de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE). Ces ressources s’élèvent à la somme de 8.940.000.000 de F CFA contre 8.514.400.000 de F CFA pour l’exercice 2024, soit une hausse de 5%. Le conseil a également évoqué la nomination de la nouvelle Ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation Professionnelle, Oumou Sall Seck. A l’unanimité les administrateurs qui siègent dans ce conseil s’y sont engagés avec le Directeur général de l’ANPE, Ibrahima Ag Nock, à travailler avec la nouvelle ministre pour relever les défis liés à l’emploi et à la formation professionnelle.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

