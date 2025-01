Pour le 13e contingent de l’APEJ : L’Etat consent un sacrifice de plus d’un milliard pour l’acquisition de l’expérience professionnelle

Le 13e contingent de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ) a officiellement reçu un chèque géant de 1 130 867 423 francs CFA lors d’une cérémonie officielle organisée lundi dernier, 13 janvier 2025. Pour une durée de 12 mois, ce programme a permis à 2 500 jeunes (sélectionnés parmi 23 755 candidats) de bénéficier de stages professionnels au sein de services publics, d’organisations consulaires partenaires et d’organisations non gouvernementales.

«Merci pour l’espoir que vous nous donnez. Grâce à cette initiative, nous nous sentons valorisés et prêts à relever les défis qui nous attendent», a déclaré Yamadou Camara au nom de ses camarades. Pour Madame le Ministre Oumou Sall Seck, la formation professionnelle et l’emploi constituent «un levier essentiel pour promouvoir l’autonomisation des jeunes et garantir la stabilité de nos familles et de notre société». Et les efforts portés par le leadership du président de la Transition, «permettent de prévenir les fléaux tels que l’exode rural, la migration irrégulière et les dérives de l’économie parallèle, l’enrôlement de nos enfants dans le terrorisme, entre autres».

Dans son discours, le Général d’Armée Assimi Goïta a engagé le gouvernement à examiner les préoccupations de la jeunesse qui aspire à apporter sa pierre à la refondation de notre pays. Le chef de l’Etat a aussi invité le secteur privé, le plus gros pourvoyeur d’emplois, à donner la chance aux jeunes à travers l’apprentissage, la formation professionnelle, l’emploi et l’accès aux financements…

Face un parterre de jeunes bénéficiaires, le Général Goïta a insisté sur «l’importance de valeurs» telles que «l’excellence, la probité et l’innovation» pour le développement du pays tout en les exhortant à les incarner afin de contribuer activement à la construction du «Mali Kura» !

Naby

