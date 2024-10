28e session ordinaire du conseil d’administration de l’APEJ : Des efforts louables de recherche de partenaires techniques et financiers malgré un contexte budgétaire difficile

Les travaux de la 28e session ordinaire Conseil d’administration de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) se sont tenus le 3 octobre 2024 dans la salle de réunion du Conseil national du patronat du Mali (CNPM). C’était sous la présidence de Mme Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et présidente du Conseil d’administration de l’APEJ. Nonobstant le contexte budgétaire, a rappelé Madame la Ministre, l’APEJ fait de la recherche de partenaires techniques et financiers son cheval de bataille pour atteindre les résultats escomptés.

Cette session a examiné le procès-verbal de la 27e session ordinaire tenue le 5 février 2024, le point d’exécution des recommandations issues de la même session, l’évaluation à mi-parcours du Plan d’action 2024 et le rapport de suivi du 13e programme de stage de formation professionnelle. Elle a également pris acte de cinq notes portant respectivement sur les programmes MLI/021/MLI022 et MLI/026 de LuxDev, le point des activités du Projet emploi et entreprenariat verts par et pour les jeunes dénommé «Go Green» ; le programme des Espaces orientation jeunesse (EOJ), le partenariat APEJ-OIM et l’évolution du partenariat avec le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel.

Selon le ministre Bakayoko Aminata Traoré, sur les 53 activités prévues pour l’exercice en cours, 12 ont été réalisées, 22 sont en cours de réalisation et 19 attendent d’être exécutées ; soit un taux de réalisation de 22,65 % pour un taux d’exécution budgétaire de 52,38 %. En outre, l’examen des rapports d’activités des premier et second trimestres fait ressortir que, au titre de la composante Renforcement de l’employabilité des jeunes, le placement de 217 jeunes en stage est effectif dans les entreprises alors que 2 500 jeunes diplômés poursuivent leur stage dans les services publics depuis décembre 2023.

Le suivi de ce contingent énonce que 2 421 ont effectivement pris service (soit 97 %) alors que certains ont obtenu un emploi. Le placement en apprentissage est également en cours pour 300 jeunes dans les entreprises vertes dans le cadre du Projet emploi et entrepreneuriat verts par et pour les jeunes au Mali (EEVJM). Quant aux travaux HIMO, ils ont couvert 171 jeunes dans les activités d’assainissement, de taille et de pose de pavées et d’aménagements.

Le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a également annoncé l’ouverture récente de cinq nouveaux EOJ dans les régions de Gao et Kidal à travers le partenaire PROMAN. Cela complète ainsi à 13 le nombre de ces bureaux de proximité. En plus de l’ouverture de ces nouveaux EOJ, le partenaire s’est engagé à appuyer le financement de 175 projets pour un montant de 175 millions de F CFA, en raison de 1 million de francs CFA par projet…

Pour la composante Développement de l’esprit d’entreprise chez les Jeunes, 1 200 jeunes ont été couverts par les programmes d’information et de sensibilisation à l’entreprenariat, 380 jeunes placés en incubation auprès des incubateurs d’entreprises, 400 jeunes en formation dans les modules de l’entreprenariat au terme des bilans de compétence qui ont touché 2 521 jeunes dans les régions de Ségou et Sikasso… Les perspectives en cours avec le PNUD permettront d’accompagner 120 jeunes à Mopti et Djenné dans cinq filières d’opportunités, dont l’énergie solaire, alors que 200 seront sélectionnés pour un stage de qualification spécifique à Bamako et dans certains cercles du centre au plus tard en décembre 2024.

Concernant l’extension des programmes de LuxDev à Bamako, 1 000 jeunes sont ciblés pour la réalisation des bilans de compétence, 400 pour la formation en entrepreneuriat avec un accompagnement pour obtenir un crédit d’investissement, le soutien à 10 projets en économie verte, le soutien à 800 exploitations agricoles et à 250 micro, petites et moyennes entreprises ainsi que le renforcement des compétences des services techniques dont ceux du district de Bamako. Dans le cadre de ce programme, plusieurs foires agricoles ont déjà été organisées à Bamako, Kati, Baguinéda et Ouezzindougou.

La présidente du CA de l’Apej n’a pas manqué de renouveler ses remerciements aux partenaires de l’APEJ, notamment les services d’accueil des jeunes diplômés stagiaires, LuxDev, l’USAID, la SNV, le PNUD, l’OIM, la Coopération néerlandaise, les Chambres consulaires et les Conseils régionaux qui permettent à la structure de mener sa mission au profit des jeunes ruraux et des jeunes diplômés.

Naby

Avec CICOM APEJ

