Le Président de la Transition, Assimi Goita, a remis lundi un chèque de plus d’un milliard F CFA aux 2 500 jeunes stagiaires de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej).

Madame Oumou Sall Seck, ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle a rappelé que ledit programme a permis à 2 500 jeunes sélectionnés parmi 23 755 candidats, d’intégrer des stages professionnels d’une durée de 12 mois au sein des services publics, des organisations consulaires partenaires et des Organisations non gouvernementales pour servir en qualité de stagiaires. Elle a salué le leadership et la vision du Président de la transition, Chef de l’Etat en faveur de la jeunesse avec au cœur de cet engagement l’entrepreneuriat, l’emploi et la formation professionnelle mais également l’éducation. Elle a également rappelé quelques acquis majeurs dans son secteur sous la transition avec de nombreux investissements, des projets et programmes structurants dans le secteur rural, l’appui des partenaires techniques et financiers.

Après la remise du chèque au porte-parole du 13ème contingent, M. Yamadou Camara, le Président de la transition a appelé les maliens à l’unité, au rassemblement face aux défis factuels, la culture du patriotisme et de l’innovation. Il a invité les jeunes à mériter de cet effort important de la nation, à cultiver l’excellence pour être de bons citoyens au service de la nation et de la refondation. Après le cadeau du financement, le Président de la transition, Chef de l’Etat a également annoncé un nouveau programme qui concernera 2 500 jeunes diplômés en 2025.

Koureichy Cissé

