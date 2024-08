Le déjeuner de presse de Mme le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Bakayoko Aminata Traoré, s’est tenu le jeudi 25 Juillet 2024 à l’hôtel Maeva à l’ACI 2000. Le but principal était d’informer l’opinion publique sur les réalisations dudit département.

elon la ministre Mme Bakayoko Aminata Traoré, son département est chargé de promouvoir à la création d’emplois. A ses dires les missions sont, entre autres, favoriser l’accroissement des opportunités d’emplois, faciliter l’accès à la formation et à l’acquisition de qualifications professionnelles adaptées aux besoins de l’économie. “Notre vision stratégique est la promotion de la culture d’entreprise et le renforcement de l’écosystème des entreprises, le renforcement des ressources humaines à travers la valorisation de la formation professionnelle”, a-t-elle indiqué. Nos principales réalisations, ajoutera-t-elle, est la nouvelle stratégie d’atténuation de l’impact du retrait de la Minusma et la signature du protocole Aslam banque-État. “La stratégie nationale de l’entreprenariat au Mali, la stratégie nationale de la transformation digitale du système de l’enseignement de la formation technique et professionnelle et du développement des compétences”, a noté la ministre. A l’en croire, le but recherché est de faciliter l’accès des jeunes et des femmes aux opportunités de formation et d’emplois. Selon elle, plus de 4000 jeunes sont enregistrés sur la base de données qui sera accessible au secteur privé pour les besoins de main d’œuvre qualifiée. Concernant le Sita, affirmera-t-elle, plus de 5 000 participants et visiteurs ont pris part à cette 3e édition, dont l’objectif était d’informer les jeunes et les femmes sur les métiers, de valoriser la formation et de faciliter leur insertion professionnelle. “2000 diplômés ont été placés en stage de formation professionnelle. Nous sommes en partenariat et coopération avec le secteur privé CNPM, la CNT, avec le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et l’Iran”, a-t-elle informé.”Les défis économiques sont, entre autres, la croissance économique insuffisante, le secteur informel prédominant, l’accès limité au financement des entreprises surtout PME. Les défis sociaux sont, entre autres, l’éducation et la formation, la migration et l’urbanisation”, a expliqué la ministre Mme Bagayoko Aminata Traoré.Un magazine de cinq minutes projeté, retrace les réalisations de la ministre durant son An I à la tête du ministère en charge de l’Emploi.

Aoua Traoré

